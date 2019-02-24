Карпати знищили Ворсклу – Швед оформив хет-трик у дебютному матчі Фабрі в УПЛ

Карпати розгромили Ворсклу в 19-му турі чемпіонату України. Рахунок та огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат України, 19 тур

Ворскла – Карпати – 0:4

Голи: – Ді Франко, 25, Швед, 51 (п), 55, 90+1

Матч, як і онлайн-трансляція матчу Ворскла – Карпати на "Футбол 24", стартував о 17:00 за київським часом. В першому колі у львівському матчі Ворскла мінімально здолала "левів". Однак на власному полі полтавці востаннє перемагали Карпати ще в травні 2016 року.

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Підопічним Фабрісіано Гонсалеса, який сьогодні став найстаршим тренером-дебютантом чемпіонату України, потрібна була виключно перемога. Адже напередодні відставання Карпат від бажаного 6-го місця складало всього 7 очок.

Ворскла взимку втратила свого найкращого бомбардира – Владислав Кулач підписав контракт з Олександрією. Натомість львів'яни хоч і продали Мар'яна Шведа в шотландський Селтік, але зберегли його складі до завершення сезону.

Рахунок в першому таймі відкрив Франціско Ді Франко. Аргентинець завдавав удару після передачі Гуцуляка. Перший постріл 24-річного нападника гравцям Ворскли вдалося заблокувати, але потім Ді Франко все ж добив м'яч у сітку воріт.

На початку другого тайму Васін збив Дебелка у власному штрафному майданчику, а Швед технічно реалізував пенальті. Всього через 4 хвилини Мар'ян відзначився ще раз, скориставшись помилкою Пердути. Вже у компенсований арбітром час Швед оформив хет-трик.

Завдяки цій перемозі Карпати набрали 20 очок та піднялися на 9-е місце в турнірній таблиці УПЛ. Ворскла із 27 заліковими пунктами розташувалася на 6-й позиції.