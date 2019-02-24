Карпаты уничтожили Ворсклу – Швед оформил хет-трик в дебютном матче Фабри в УПЛ

Карпаты разгромили Ворсклу в 19-м туре чемпионата Украины. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Украины, 19 тур

Ворскла – Карпаты – 0:4

Голы: – Ди Франко, 25, Швед, 51 (п), 55, 90+1

Матч, как и онлайн-трансляция матча Ворскла – Карпаты на "Футбол 24", стартовал в 17:00 по киевскому времени. В первом круге во львовском матче Ворскла минимально одолела "львов". Однако на своем поле полтавчане в последний раз побеждали Карпаты еще в мае 2016 года.

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Подопечным Фабрисиано Гонсалеса, который сегодня стал самым возрастным тренером-дебютантом чемпионата Украины, нужна была исключительно победа. Ведь накануне отставание Карпат от желаемого 6-го места составляло всего 7 очков.

Ворскла зимой потеряла своего лучшего бомбардира – Владислав Кулач подписал контракт с Александрией. Зато львовяне хоть и продали Марьяна Шведа в шотландский Селтик, но сохранили его составе до конца сезона.

Счет в первом тайме открыл Франциско Ди Франко. Аргентинец наносил удар после передачи Гуцуляка. Первый выстрел 24-летнего нападающего игрокам Ворсклы удалось заблокировать, но потом Ди Франко все же добил мяч в сетку ворот.

В начале второго тайма Васин сбил Дебелко в своей штрафной, а Швед технично реализовал пенальти. Всего через 4 минуты Марьян отметился еще раз, воспользовавшись ошибкой Пердуты. Уже в компенсированное арбитром время Швед оформил хет-трик.

Благодаря этой победе Карпаты набрали 20 очков и поднялись на 9-ей место в турнирной таблице УПЛ. Ворскла с 27-ю зачетными пунктами расположилась на 6-й позиции.