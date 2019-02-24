Десна завдяки супершвидкому голу обіграла Арсенал-Київ та піднялася на 5 місце

Чернігівська Десна у матчі 19 туру УПЛ здобула перемогу над київським Арсеналом. Читайте звіт про поєдинок на "Футбол 24".

Прем'єр-ліга України, 19-й тур

Арсенал-Київ – Десна – 0:2

Гол: Д.Фаворов, 1, А.Фаворов, 90+1 (пен.)

Для того, щоб відкрити рахунок, Десні знадобилося 40 секунд. Денис Фаворов відгукнувся на передачу Філіппова і вивів свою команду вперед.

Господарі спробували відповісти декількома випадами, але підопічні Рябоконя впевнено блокували всі атаки "канонірів".

У другому таймі команди діял агресивніше, про що свідчить велика кількість жовтих карток. На 64-й хвилині Імереков міг зняти інтигу у матчі, але з близької відстані пробив вище воріт.

За декілька хвилин Ковпак класно прострілив, але Алєксєєв не відгукнувся на передачу.

Кінець зустрічі видався нудним. Арсенал-Київ так і не зміг створити небезпеку біля воріт Десни, а гостей цілком влаштовувала і мінімальна перемога. Втім, наприкінці зустрічі гості отримали право на пенальті, який впевнено реалізував Артем Фаворов.

Десна має в активі 27 очок та перебуває на 5 місці у турнірній таблиці, Арсенал-Київ із 8 заліковими пунктами перебуває на дні таблиці.