Швед офіційно став гравцем Селтіка та залишиться в Карпатах до літа

Атакувальний хавбек Карпат Мар’ян Швед офіційно став гравцем шотландського Селтіка.

Селтік оголосив про підписання вінгера Карпат Мар’яна Шведа. Контракт українця з шотландським клубом розрахований на 4,5 року, проте до кінця сезону хавбек виступатиме за Карпати на правах оренди, повідомляє офіційний сайт Селтіка.

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За неофіційною інформацією, Карпати отримають за вінгера 2 мільйони євро. Також інтерес до лідера Карпат проявляло київське Динамо, але в підсумку вибуло з боротьби за гравця.

У поточному сезоні в активі Шведа 18 ігор за Карпати, у яких 21-річний футболіст забив 8 голів та віддав 2 результативні передачі.

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