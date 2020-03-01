Ворскла – Шахтар: Каштру прокоментував першу поразку "гірників" у поточному розіграші УПЛ

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру підсумував матч 20 туру УПЛ проти Ворскли, у якому його команда зазнала першої поразки в поточному чемпіонаті.

"У нас не було можливості зрозуміти нашого суперника, їхню динаміку. Певне нерозуміння наших гравців призвело нас до першої поразки. Ворскла створила кілька моментів, вони змогли контролювати прохід в зону, мали величезну кількість гравців в нашій лінії оборони, кілька разів пройшли – це стало фатальним для нас. Сьогодні вони були кращими, ніж ми. Вітаю Ворсклу.

Ворскла орендувала півзахисника Шахтаря

Ми повинні приймати правильні рішення в залежності від того, що відбувається. Ми не випустили 7 футболістів, які грали в Лісабоні, але ми усвідомлювали, що ми робимо.

Чемпіонат зараз дуже складний, календар дуже щільний. У нас постійно матчі – у вихідні, посеред тижня. Ми повинні проводити ротацію. Зараз всі команди будуть переживати труднощі в чемпіонаті через дуже щільний календар.

Коваленко пройде медогляд після повернення з Лісабона – відомий характер травми хавбека Шахтаря

Можливо, в голові була думка, що ми не можемо використовувати гравців, яких ми заявили. Але іншого виходу немає. Ми не можемо завжди виставляти один і той же склад на кожен матч. Думаю, коли відбуваються такі речі, ми повинні усвідомлювати, що сталося. Зараз це розчарування для нас. Знаю, що ми перемагали безліч разів, всього лише двічі зіграли внічию. Але потрібно розуміти, що бувають перемоги, нічиї і поразки. Ми це приймемо ненормально, тому що ми ніколи не можемо нормально прийняти поразку", – сказав Каштру в ефірі телеканалу Футбол 1.

Шахтар заслужено програв Ворсклі – кадрові рішення Каштру призвели до першої поразки в УПЛ