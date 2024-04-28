Нападник киян Владислав Ванат поділився емоціями від перемоги над СК Дніпро-1 (2:1) у матчі 26-го туру УПЛ.

– Ваші емоції після гри? Такого ще не було в цьому сезоні від вас.

– Такого не було. Виграли дуже важливу гру. В перерві Ярмоленко сказав такий спіч, що ми не могли не виграти.

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– Команда завелася після перерви.

– Так, було одразу видно. Ми забили в перші 5 хвилин другого тайму, створювали моменти і виграли.

– Переломний момент матчу – вилучення Тимчика. Команда побігла до арбітра апелювати, що Бражка збили в штрафному майданчику?

– Так, всій команді здавалося, що там був фол.

– І СК Дніпро-1 продовжив матч.

– Арбітр сказав, що вийде м'яч – він подивиться цей момент. Тимчик вибив м'яч в аут, а він сказав грати. Я не знаю. Не буду коментувати суддівство, але... Не буду нічого казати.

– Шовковський у 2-му таймі перевів вас на позицію правого півзахисника. Вам як комфортніше – бути центрфорвардом чи саме на фланзі більше грати?

– Він мене не перевів справа грати, просто при обороні я справа грав. А так ми грали у 2 нападники. Звичайно, мені комфортніше грати центрального нападника.

– Ви розуміли, що не мали права на помилку. Лише перемагати потрібно до матчу з Шахтарем.

– Так, лише перемагати. Але також я чекаю гри Шахтаря зі СК Дніпро-1 у Дніпрі. Хочеться вже подивитися цей матч, сподіваюся, він відбудеться в Дніпрі.

– Це принципова така історія?

– Ну, а як? Деякі команди переносять ігри зі своїх міст, хоча вони мають грати вдома, а грають там, де комфортно іншій команді, – сказав Ванат у коментарі Football Hub.

Нагадаємо, раніше СК Дніпро-1 відмовився переносити гру з Динамо з Дніпра, натомість Чорноморець вирішив дві свої гри з Шахтарем провести у Києві.

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