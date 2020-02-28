Коваленко пройде медогляд після повернення з Лісабона – відомий характер травми хавбека Шахтаря

Півзахисник Віктор Коваленко не зіграв у вчорашньому матчі проти Бенфіки через пошкодження.

Гравець Шахтаря полетів з командою до столиці Португалії і провів тренування напередодні гри з Бенфікою, але відчув дискомфорт. Тренерський штаб "гірників" вирішив не ризикувати здоров'ям хавбека.

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У Коваленка травма задньої поверхні стегна, інформує zbirna.com. Після повернення команди до Києва футболіст пройде МРТ, після чого буде відомий орієнтовний термін відновлення. Його участь у поєдинку з Ворсклою поки під великим питанням.

Зазначимо, що в поточному сезоні Коваленко зіграв за Шахтар 19 матчів у всіх турнірах і забив 2 голи.

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