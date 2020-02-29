Ворскла орендувала півзахисника Шахтаря

Ще один футболіст "гірників" продовжить кар’єру за межами донецького клубу.

Півзахисник молодіжного складу донецького Шахтаря Клім Приходько перейшов до табору Ворскли, повідомляє офіціний сайт "зелено-білих".

Ворскла оголосила про трансфер хорватського хавбека – він уже встиг забити за полтавців

20-річний футболіст виступатиме за полтавську команду на правах оренди до кінця сезону. Ворскла вже внесла Приходька в заявку на сезон під № 98.

Нагадаємо, на юнацькому рівні Клім пройшов через академії Дніпра, Динамо і Шахтаря. Виступав за молодіжну команду "гірників", відігравши у поточному сезоні в чемпіонаті України U-21 15 поєдинків, в яких забив 6 голів. Гравець збірної України U-18.

СК Дніпро-1 – Динамо: Михайличенко провалив план на гру, нові питання до VAR, Супряга хет-триком знищив киян