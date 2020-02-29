toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЄ СК ДНІПРО-1 - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Ворскла орендувала півзахисника Шахтаря

11:15 380 Читать на русском
Ворскла орендувала півзахисника Шахтаря
Клім Приходько / ФК Ворскла

Ще один футболіст "гірників" продовжить кар’єру за межами донецького клубу.

Півзахисник молодіжного складу донецького Шахтаря Клім Приходько перейшов до табору Ворскли, повідомляє офіціний сайт "зелено-білих".

Ворскла оголосила про трансфер хорватського хавбека – він уже встиг забити за полтавців

20-річний футболіст виступатиме за полтавську команду на правах оренди до кінця сезону. Ворскла вже внесла Приходька в заявку на сезон під № 98.

Нагадаємо, на юнацькому рівні Клім пройшов через академії Дніпра, Динамо і Шахтаря. Виступав за молодіжну команду "гірників", відігравши у поточному сезоні в чемпіонаті України U-21 15 поєдинків, в яких забив 6 голів. Гравець збірної України U-18.

СК Дніпро-1 – Динамо: Михайличенко провалив план на гру, нові питання до VAR, Супряга хет-триком знищив киян

blog_ava
Роналду натякнув, коли завершить кар'єру
06:30
1985
Теги
Трансфери Трансфери чемпіонату України Клім Приходько Клім Приходько Шахтар Шахтар Ворскла Ворскла
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
50
хв
Львів
14:00
Олександрія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук