Український півзахисник Владислав Кочергін "запалив" у прямому ефірі після перемоги у чемпіонаті Польщі.

Напередодні Ракув у матчі 30-го туру Екстракляси здобув важку перемогу над Відзевом (1:0). Героєм зустрічі став Владислав Кочергін, який потужним ударом з-за меж штрафного залишив свою команду у боротьбі за медалі та єврокубки.

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Після завершення гри українець пішов давати флеш-інтерв'ю, під час якого вболівальники Відзева почали опускати йому на голову шарф. "Йо*аний фанат", – коротко відреагував наш земляк на провокацію і продовжив ділитись враженнями від перемоги.

До слова, таку реакцію Кочергіна не важко зрозуміти – саме фанати Відзева у лютому 2024 року в матчі проти ЛКС Лодзь вивішували прапор московського ЦСКА на своєму секторі.

Нагадаємо, у поточному сезоні українець провів за Ракув 47 матчів у всіх турнірах, в яких забив 8 голів і віддав 4 асисти.

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