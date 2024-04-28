Мессі видав найкращий старт сезону за всі часи МЛС – 16 результативних дій у семи перших матчах. В активі аргентинця 9 голів, 5 асистів і два передасисти. Він побив рекорд, який належав Тьєррі Анрі та Карлосу Веллі – по 13 гольових дій.

Мессі дублем і двома асистами закріпив Інтер Маямі на вершині МЛС

Окрім цього, Ліонель став першим гравцем в історії МЛС, хто зробив по кілька результативних дій у п'ятих матчах поспіль. Вражаючі цифри вдалося вибити завдяки розгрому Нью-Інгленд Революшн – Мессі зробив 2+2 за системою гол плюс пас.

Мессі продовжують порівнювати з Роналду. Лео обійшов вічного конкурента за голами без пенальті. Він поклав 723 м'ячі проти 721 у Кріша. А ще аргентинець забив 830 голів у кар'єрі на 100 матчів швидше, ніж це вийшло в португальця.