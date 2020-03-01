Ворскла – Шахтер: Каштру прокомментировал первое поражение "горняков" в текущем розыгрыше УПЛ

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру подытожил матч 20 тура УПЛ против Ворсклы, в котором его команда потерпела первое поражение в текущем чемпионате.

"У нас не было возможности понять нашего соперника, их динамику. Некоторое непонимание наших игроков привело нас к первому поражению. Ворскла создала несколько моментов, они смогли контролировать проход в зону, имели огромное количество игроков в нашей линии обороны, несколько раз прошли – это стало фатальным для нас. Сегодня они были лучше, чем мы. Поздравляю Ворсклу.

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Мы должны принимать правильные решения в зависимости от того, что происходит. Мы не выпустили 7 футболистов, которые играли в Лиссабоне, но мы понимали, что мы делаем.

Чемпионат сейчас очень сложный календарь очень плотный. У нас постоянно матчи – в выходные, посреди недели. Мы должны проводить ротацию. Сейчас все команды будут переживать трудности в чемпионате из-за очень плотного календаря.

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Возможно, в голове была мысль, что мы не можем использовать игроков, которых мы заявили. Но другого выхода нет. Мы не можем всегда выставлять один и тот же состав на каждый матч. Думаю, когда происходят такие вещи, мы должны осознавать, что произошло. Сейчас это разочарование для нас. Знаю, что мы побеждали множество раз, всего лишь дважды сыграли вничью. Но нужно понимать, что бывают победы, ничьи и поражения. Мы это примем ненормально, потому что мы никогда не можем нормально принять поражение", – сказал Каштру в эфире телеканала Футбол 1.

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