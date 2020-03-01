toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ РЕАЛ МАДРИД - БАРСЕЛОНА ВОРСКЛА - ШАХТЕР РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ

Ворскла – Шахтер: Каштру прокомментировал первое поражение "горняков" в текущем розыгрыше УПЛ

19:58 284 Читати українською
Ворскла – Шахтер: Каштру прокомментировал первое поражение "горняков" в текущем розыгрыше УПЛ
Луиш Каштру / ФК Шахтер

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру подытожил матч 20 тура УПЛ против Ворсклы, в котором его команда потерпела первое поражение в текущем чемпионате.

30’ Руслан Степанюк
84’ Александр Скляр
 
30’ Руслан Степанюк
84’ Александр Скляр

"У нас не было возможности понять нашего соперника, их динамику. Некоторое непонимание наших игроков привело нас к первому поражению. Ворскла создала несколько моментов, они смогли контролировать проход в зону, имели огромное количество игроков в нашей линии обороны, несколько раз прошли – это стало фатальным для нас. Сегодня они были лучше, чем мы. Поздравляю Ворсклу.

Ворскла арендовала полузащитника Шахтера

Мы должны принимать правильные решения в зависимости от того, что происходит. Мы не выпустили 7 футболистов, которые играли в Лиссабоне, но мы понимали, что мы делаем.

Чемпионат сейчас очень сложный календарь очень плотный. У нас постоянно матчи – в выходные, посреди недели. Мы должны проводить ротацию. Сейчас все команды будут переживать трудности в чемпионате из-за очень плотного календаря.

Коваленко пройдет медосмотр после возвращения из Лиссабона – известен характер травмы хавбека Шахтера

Возможно, в голове была мысль, что мы не можем использовать игроков, которых мы заявили. Но другого выхода нет. Мы не можем всегда выставлять один и тот же состав на каждый матч. Думаю, когда происходят такие вещи, мы должны осознавать, что произошло. Сейчас это разочарование для нас. Знаю, что мы побеждали множество раз, всего лишь дважды сыграли вничью. Но нужно понимать, что бывают победы, ничьи и поражения. Мы это примем ненормально, потому что мы никогда не можем нормально принять поражение", – сказал Каштру в эфире телеканала Футбол 1.

Шахтер заслуженно проиграл Ворскле – кадровые решения Каштру привели к первому поражению в УПЛ

blog_ava
Шаран жестко наказал игрока Александрии после ничьей со Львовом
08:35
1194
Теги
Ворскла - Шахтер Шахтер Шахтер Луиш Каштру Луиш Каштру
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
52
мин
Реал Мадрид
22:00
Барселона
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук