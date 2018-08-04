Ворскла – Львів: арбітр Бондар припустився кричущої помилки, призначивши штрафний удар замість чистого пенальті

У поєдинку 3-го туру УПЛ Ворскла – Львів суддівська бригада наприкінці матчу по суті відібрала пенальті у номінальних гостей.

Схоже, Комітет арбітрів ФФУ матиме багато роботи за підсумками 3-го туру УПЛ. Ще не вщухли обговорення суддівства Юрія Можаровського у поєдинку Динамо – Шахтар, як маємо новий скандал.

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Наприкінці поєдинку Ворскла – Львів (89-та хвилина) номінальні гості мали отримати право на другий пенальті в матчі (зустріч відбувалась у Львові у зв'язку з реконструкцією арени в Полтаві).

Юрій Коломоєць у своєму штрафному майданчику відверто "скосив" Бруно. До лінії було близько метра, арбітр прекрасно бачив епізод, проте невідомо з яких причин призначив штрафний удар, а не пенальті.

Більше того, Іван Бондар ще й вилучив за протести проти такого рішення гравця Львова Олександра Голікова. До слова, Юрій Коломоєць за цей фол також достроково завершив матч, який у підсумку завершився мінімальною перемогою команди Сачка.

Відзначимо, що наставник Львова Жилмар не робив трагедії з такого рішення рефері, відзначивши, що арбітр – теж людина, а взяв всю провину за результат на себе.

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