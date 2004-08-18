Динамо – Шахтар: найбільш суперечливі моменти матчу – чи справедливі жорсткі звинувачення судді?

Матч 3 туру чемпіонату України, в якому Динамо втретє поспіль обіграло Шахтар, прогнозовано не обійшовся без гарячого обговорення і прискіпливого аналізу роботи судді Юрія Можаровського.

На каналі "Футбол 1" узагалі стверджують, що було відразу 2 пенальті, які треба було призначати у ворота Динамо. Спершу був суперечливий епізод із зіткнення Степаненка та Кендзьори. Томаш жорстко прийняв Тараса, але схоже, що робив це корпусом. На загальному плані момент і зовсім виглядав як цілком рядовий і нічим не скандальний. Журналісти телеканалу угледіли там порушення, але скаржаться на те, що "прийняти вольове рішення і призначити пенальті у ворота Динамо Можаровський не наважився".

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Другий момент – ще гарячіший. Микола Морозюк, не встигаючи зіграти у м'яч, лізе в підкат, зупиняючи прохід Алана Патріка. Так, український латераль не дістався до круглого, однак чи дійсно був вагомий контакт з ногою бразильського півзахисника? Вашому автору під час перегляду прямої трансляції гри здалось, що це 100-відсоткове порушення правил. Однак насправді не все так однозначно. Той же момент з Марлосом і Гармашем у Суперкубку більше тягнув на 11-метровий.

Розгледіти гру Морозюка в ногу суперника можна хіба що при наявності мікроскопу і великого бажання. Проте екс-гравець Дніпра Максим Калініченко впевнений, що треба було призначати 11-метровий. Мовляв, м'яч не дістав – лови покарання. З цією думкою лише частково згоден колишній форвард Динамо Олег Венглинський: "За динамікою більшою мірою це пенальті. Однак я за те, що якби він його сильно зрізав і завалив, то це пенальті. А так гравець правильно підставлявся".

Сюжет новин, який більше нагадував версію клубного телебачення Шахтаря, ніж всеукраїнського каналу, що мав би дотримуватись певного паритету, розпочався з таких слів: "Арбітр знову не впорався з обов'язками, знову мінімально переміг київський клуб і знову вирішальною стала помилка Пятова". Це вже якась класика – зводити колосальну роботу Динамо (у кращих традиціях Хацкевича і Лужного часів ігрової кар'єри) настільки нанівець, щоб акцентувати тільки на роботі судді та ляпі воротаря суперника.

І ця фраза, що чомусь останнім часом так часто гравці Шахтаря прикро помиляються саме в матчах з Динамо... Так тому й помиляються, що інші суперники, на відміну від киян, не дуже то й змушують напружуватись. І це попри те, що команда Хацкевича м'ячем володіє менше 40 часу. Зрештою, коли чистий гол Десни не зарахували в першому турі проти "гірників", чомусь не було чутно аж такої хвилі обурення, однозначних вердиктів щодо суддівства і розмов про проносне для судді. Чи чернігівські хлопці чимось гірші за донецьких, щоб про них стільки не згадувати? Ні, від суддів так чи інакше страждають усі, але обидва наші гранди якраз менше за інших, і їх то точно ніхто не вбиває.

Дивно, як це канал "Футбол 1" пропустив момент силової боротьби Кендзьори та Мораєса у штрафному Динамо. Момент у дечому схожий з "фолом" проти Степаненка. За бажання можна було б покричати про блокування. Профутбол на ньому зупинився детальніше, але експерти Калініченко та Венглинський пенальті там не угледіли.

Комплімент Паулу Фонсеці, який не став заводити стару пісню про арбітрів і говорити, що його команда була кращою, а супернику просто пощастило. Шахтар зараз не той, і це стосується не лише помилок Пятова і захисту, а й сіренької гри в атаці Марлоса, Коваленка, Ісмаїлі і компанії, на фоні яких новачки Мораєс і Фернандо ледь не на роль лідерів тягнуть. Португальський тренер має над чим попрацювати до старту в Лізі чемпіонів.

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