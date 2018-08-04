Ворскла мінімально перемогла Львів

У матчі 3-го туру УПЛ між Ворсклою та Львовом полтавська команда здобула перемогу за рахунок голу бразильського новачка Кареки.

Ворскла у поточному чемпіонаті не набрала жодного очка, тож була мотивована на результат за будь-яку ціну. Втім, її суперник – ФК Львів – не дивлячись на статус "новачка", має занадто гарні комплектацію та стиль гри, щоб сподіватися на легку перемогу. Матч мав бути або дуже цікавим, або дуже нудним.

Обидва тайми не вражали яскравими моментами – особливо перший, в якому команди на двох зробили лише чотири удари у площину. Тим не менш, у цій половині гри Львів був дуже близьким до голу, отримавши право на пенальті на 29-й хвилині. Дуарте підійшов до м'яча і пробив, однак його постріл з точки парирував Шуст. Як виявилося, промах був фатальним: у другому таймі Ворскла підвищила темп та створила ряд гострих моментів біля воріт Бандури. Львів гідно тримався, але на 84-й хвилині його оборона не витримала – полтавці вийшли вперед за рахунок голу бразильського новачка Кареки. Цей же гол виявився єдиним у грі.

Таким чином, Ворскла набрала перші три очка та піднялася на 10 місце, в той час як Львів залишився з такою ж кількістю очок та опустився на 6 сходинку.

Чемпіонат України, 3-й тур

Ворскла – Львів – 1:0

Гол: Карека, 84

Вилучення: Коломоєць, 90 – Голіков, 90 (друга жовта)

Нереалізовані пенальті: Дуарте, 29