Ворскла – Львов: арбитр Бондарь допустил вопиющую ошибку, назначив штрафной удар вместо чистого пенальти

В поединке 3-го тура УПЛ Ворскла – Львов судейская бригада в конце матча по сути отобрала пенальти у номинальных гостей.

Похоже, Комитет арбитров ФФУ будет иметь много работы по итогам 3-го тура УПЛ. Еще не утихли обсуждения судейства Юрия Можаровского в поединке Динамо – Шахтер, как мы получили новый скандал.

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В конце поединка Ворскла – Львов (89-я минута) номинальные гости должны были получить право на второй пенальти в матче (встреча проходила во Львове в связи с реконструкцией арены в Полтаве).

Юрий Коломоец в своей штрафной площадке откровенно "скосил" Бруно. До линии было около метра, арбитр прекрасно видел эпизод, однако неизвестно по каким причинам назначил штрафной удар, а не пенальти.

Более того, Иван Бондарь еще и удалил за протесты против такого решения игрока Львова Александра Голикова. К слову, Юрий Коломоец за этот фол также досрочно завершил матч, который в итоге завершился минимальной победой команды Сачко.

Отметим, что наставник Львова Жилмар не делал трагедии из такого решения рефери, отметив, что арбитр – тоже человек, а взял всю вину за результат на себя.

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