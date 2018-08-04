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"Можаровський прийняв проносне після Труханова", – Денисов про "пенальті" в ворота Динамо

11:14 1225 Читать на русском
"Можаровський прийняв проносне після Труханова", – Денисов про "пенальті" в ворота Динамо
Олександр Денисов

Директор телеканалів "Футбол 1/2" Олександр Денисов прокоментував суддівство Юрія Можаровського в поєдинку Динамо – Шахтар (1:0), яке, на його думку, було заангажованим на користь "біло-синіх".

"Окремо арбітри. Два непризначених, очевидних пенальті в двох поспіль матчах Шахтар – Динамо. Я про співпадіння чув, але ніколи з ними не стикався. Слідом за Трухановим проносне прийняв Можаровський. Однак, сьогодні туалетним папером його забезпечили до глибокої старості", – написав Денисов у своєму Facebook.

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Нагадаємо, що після поразки від Динамо гравці та тренерський штаб "гірників" традиційно заявили про упереджене суддівство. Зокрема, хавбек донеччан Тарас Степаненко сказав, що у ворота киян поставлять пенальті, коли гравець візьме м'яч у руки та пронесе кілька метрів.

Натомість відомий експерт, екс-арбітр ФІФА Мирослав Ступар вважає, що Юрій Можаровський сприяв грі та запобіг сутичкам, суперечкам та бійкам і відпрацював на високому рівні під час поєдинку грандів.

Україна3 тур

Динамо - Шахтар: П'ятниця 03 серпня 2018

Динамо
Матч завершено
1 : 0
Шахтар
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Теги
Динамо - Шахтар Шахтар Шахтар Динамо Динамо Юрій Можаровський Футбол 1 Костянтин Труханов Футбол 2 Олександр Денисов
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