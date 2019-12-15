Ворскла – Карпати, СК Дніпро-1 – Олександрія: анонс матчів УПЛ

В рамках 18-го туру УПЛ Ворскла зустрінеться з Карпатами, а СК Дніпро-1 прийме Олександрію. Анонс та прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Ворскла – Карпати

Матч найслабших колективів першого півріччя УПЛ. Обидві команди знаходяться на дні турнірної таблиці з 11 очками в активі – при цьому львів'яни не знають радості перемог протягом 11 матчів поспіль, а полтавці, перервавши 10-матчеву безвиграшну серію звитягою над Колосом, розгромно програли вже у наступному турі Олександрії. Цікаво, що востаннє Карпати перемагали якраз у поєдинку проти Ворскли, який був дебютним для Романа Санжара в якості головного тренера "левів".

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Очки потрібно набирати обом командам, адже Львів вчора відірвався вже на чотири залікових бали – і є велика підозра, що по зимі "містяни" прогресуватимуть. Для Юрія Максимова – наставника Ворскли – цей матч важливий ще й через працевлаштування. За повідомленнями у ЗМІ, коучу перед призначенням дали чотири тури для покращення турнірної ситуації. У двох поєдинках його підопічні вже програли – третя поразка може стати для спеціаліста фатальною. Втім, Роману Санжару звитяга потрібна не менше.

Статистика протистояння

Всього: 53 матчі, 17 перемог Ворскли, 15 нічиїх, 21 перемога Карпат, різниця м’ячів 51-64.

У Прем’єр-лізі: 47 матчів (+17, =14, -16, 49-51)

Кадрова ситуація

Дискваліфіковані: Артур, Коломоєць – Мартінс, Кудрик

Травмовані: Шехіч, Баєнко, Саків, Габелок – Ді Франко, Понде

Найрезультативніший матч – 5 голів

17.11.1998. 1/4 фіналу Кубка України-1998/1999

Ворскла – Карпати – 2:3.

Орієнтовні склади матч Ворскла – Карпати

Ворскла: Різник – Пердута, Чеснаков, Н'Діає, Сапай – Скляр – Кане, Луїзао, Петровіч, Ребенок – Васін

Карпати: Артим – Кучер, Халль, Веремієнко – Гуцуляк, Назарина, Кльоц, Дубінчак – Козак – Діогу, Деда

"Родзинки" матчу:

– Ворскла на своєму полі не перемагає Карпати в УПЛ протягом п'яти ігор (3 нічиї та 2 поразки).

– Карпати не перемагають в УПЛ з 20 вересня протягом десяти матчів поспіль (3 нічиїх, 7 поразок)

– Полтавчани можуть в УПЛ забити 50-й гол у ворота Карпат (ще 1 м’яч).

– Пропускний серіал Карпат в УПЛ триває шість матчів (16 голів).

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

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Обом командам важко забивати й ще важче оборонятися, тож результативна нічия в цьому матчі здається найбільш вірогідною. Втім, у таких поєдинках можливий будь-який результат – і Ворсклі, і Карпатам відступати нікуди.

СК Дніпро-1 – Олександрія

СК Дніпро-1 після шести поспіль поразок вирівняв свій політ у чемпіонатs, відібравши очки у Десни та здобувши дві сухих перемоги поспіль, однак тиждень тому команду Дмитра Михайленка знищив Колос – 0:4. Це перекреслило усе враження від ренесансу дніпровців, хоча в турнірному плані катастрофи не сталося. Новачок УПЛ піде у зимову відпустку в статусі представника зони плей-офф за єврокубки, тож сьогодні можна зіграти у футбол без особливих переживань за результат. Можливо, це якось допоможе СК Дніпро-1.

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Втім, Олександрія – явно не той колектив, з яким можна зіграти у веселий дир-дир на втіху трибунам. У матчі першого кола "жовто-чорні" просто задавили підопічних Дмитра Михайленка високим пресингом, не випускаючи дніпровців за межі їхнього штрафного. Щоправда, тоді олександрійці виходили на пік форми під Лігу Європи, а зараз вони вже втомлені фізично й морально – тим не менш, очки їм потрібні за будь-яку ціну. Зоря програла вчора, Десна може сьогодні поступитися Динамо, а значить в разі перемоги колектив Володимира Шарана зможе впритул наблизитися до головних конкурентів.

Кадрова ситуація

Дискваліфіковані: Коркішко – Пашаєв

Травмовані: Сніжко – Сітало

Під питанням: Банада, Бухал, Шендрик, Шастал (Олександрія)

Орієнтовні склади матч СК Дніпро-1 – Олександрія

СК Дніпро-1: Юрчук – Шаповал, Гуйє, Логінов, Польовий – Кравченко – Чичиков, Когут, Вакулко, Назаренко – Куліш

Олександрія: Паньків – Стецьков, Бабогло, Дубра, Мірошніченко – Гречишкін, Запорожан – Лучкевич, Ковалець, Задерака – Безбородько

"Родзинки" матчу:

– Олександрія може відсвяткувати 70-ту перемогу в УПЛ.

– Олександрійці можуть забити 100-й виїзний гол в УПЛ (ще 2 взяття воріт).

– СК Дніпро-1 на Дніпро Арені в УПЛ внічию ще не грав (4 перемоги, 4 поразки).

– Безгольовий виїзний серіал Олександрії в УПЛ продовжується 382 хвилини.

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Олександрії занадто сильно потрібні очки. СК Дніпро-1, звісно ж, дасть бій, але тягатися навіть з втомленої Олександрією підопічним Дмитра Михайленка не до снаги. Гості повинні здобути перемогу.

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