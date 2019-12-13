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Санжар: Цей рік для Карпат виявився дуже непростим, влітку розпочалась побудова нової команди

06:30 311 Читать на русском
Санжар: Цей рік для Карпат виявився дуже непростим, влітку розпочалась побудова нової команди
Роман Санжар / Фото ФК Карпати

Головний тренер Карпат Роман Санжар підбив підсумки осінньої частини УПЛ та прокоментував наступний поєдинок проти Ворскли.

 

"Цей рік для Карпат виявився дуже непростим, адже влітку розпочалась побудова нової команди. Багато молоді, новачків, процес був доволі складним. Та незважаючи на всі причини і труднощі, вболівальники, гравці та керівництво очікували на значно кращий результат, ніж маємо на даний момент. Шкода, що не вийшло, але у нас є остання гра та, щоб там не було, ми хочемо провести її гідно. Тим паче, що Ворскла – наш прямий конкурент.

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Усі хлопці переживають через те, що ми не можемо вже тривалий час перемогти, однак усі працюють та віддаються на тренуваннях на всі сто відсотків. Вважаю, що у фізичному плані команда готова повністю. У першому колі ми обіграли вдома Ворсклу, у неділю докладемо усіх зусиль, щоб привезти з Полтави три очки", – цитує Санжара офіційний сайт клубу.

Після 13-ти турів УПЛ Карпати перебувають у зоні вильоту, маючи в активі 11 очок.

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Карпати Карпати Роман Санжар Роман Санжар Ворскла - Карпати
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