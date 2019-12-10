Циганик: Карпати винні Севільї мільйон євро за Шведа – львівський клуб не отримає грошей за продаж Карраскаля

Відомий журналіст Ігор Циганик в ефірі "Циганик LIVE" розповів подробиці співпраці львівських Карпат з іспанською Севільєю.

"Рівер Плейт активує опцію викупу контракту Карраскаля за 2,5 мільйона євро. Уся сума перейде на рахунок Севільї. Адже окрім 1,5 мільйона боргу Карпат за Карраскаля, ще 1 мільйон львів’яни були винні за трансфер Шведа.

Рівер Плейт готовий викупити Карраскаля у Карпат за кругленьку суму

Тому Карпати цих коштів не отримають, оскільки потрібно закрити заборгованість, щоб уникнути трансферного бану. Найголовніше, що Карпати мають можливість заплатити борги Севільї", – сказав Циганик.

Нагадаємо, Хорхе Карраскаль на правах оренди перейшов у львівські Карпати влітку 2017-го з Севільї. Згодом "зелено-білі" підписали контракт з колумбійцем, а на початку 2019-го віддали його в оренду з правом викупу в аргентинський Рівер Плейт.

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