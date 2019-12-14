toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ЗОРЯ - ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ РЕАЛ СОСЬЄДАД - БАРСЕЛОНА

Кузнєцов спрогнозував подальший прогрес Олександрії – є умова

17:17 215 Читать на русском
Кузнєцов спрогнозував подальший прогрес Олександрії – є умова
"Жовто-чорні" / ФК Олександрія

Головний тренер збірної України U-19, колишній оборонець київського Динамо Олег Кузнєцов оцінив перспективи Олександрії, зокрема, в матчі 18-го туру УПЛ проти СК Дніпро-1, а також проаналізував виступи в осінній частині сезону.

 

"Для команди Володимира Шарана це перший такий досвід, коли доводиться до зимової перерви виступати відразу на кількох фронтах.

Шаран розповів, що допоможе покращити результати Олександрії в єврокубках

При цьому в олександрійців багато травмованих. Але навіть за таких умов команда продовжує перебувати серед претендентів на медалі. У Дніпрі Олександрії потрібно зібрати всі сили в кулак і перемогти СК Дніпро-1, щоб не дати відірватися конкурентам.

Зимова пауза буде доречною для олександрійців. Якщо їм вдасться добре провести збори та доукомплектуватися, то навесні вони нікому не дадуть спокійного життя", – цитує тренера Zbirna.com.

Нагадаємо, що "жовто-чорні" наразі посідають 5-те місце в УПЛ, відстаючи від 2-ї позиції всього на 4 очки. Восени Олександрія грала на груповому етапі Ліги Європи, посівши останнє місце в квартеті. У неділю, 15 грудня, підопічні Шарана проведуть останній матч у 2019 році – проти СК Дніпро-1 на виїзді.

Гент – Олександрія: хороша проба сил у Європі для "жовто-чорних", класний матч Безуса та Пластуна, пасивний Яремчук

blog_ava
Де Рон: Маліновський повністю перевернув матч із Шахтарем
00:00
5715
Теги
Олександрія Олександрія Володимир Шаран Володимир Шаран Олег Кузнєцов Олег Кузнєцов СК Дніпро-1 - Олександрія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Ліверпуль продовжив контракт з Мілнером
    Англія — 13 груд590 Ліверпуль продовжив контракт з Мілнером
2
хв
Метц
18:30
Марсель
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук