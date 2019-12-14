Кузнєцов спрогнозував подальший прогрес Олександрії – є умова

Головний тренер збірної України U-19, колишній оборонець київського Динамо Олег Кузнєцов оцінив перспективи Олександрії, зокрема, в матчі 18-го туру УПЛ проти СК Дніпро-1, а також проаналізував виступи в осінній частині сезону.

"Для команди Володимира Шарана це перший такий досвід, коли доводиться до зимової перерви виступати відразу на кількох фронтах.

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При цьому в олександрійців багато травмованих. Але навіть за таких умов команда продовжує перебувати серед претендентів на медалі. У Дніпрі Олександрії потрібно зібрати всі сили в кулак і перемогти СК Дніпро-1, щоб не дати відірватися конкурентам.

Зимова пауза буде доречною для олександрійців. Якщо їм вдасться добре провести збори та доукомплектуватися, то навесні вони нікому не дадуть спокійного життя", – цитує тренера Zbirna.com.

Нагадаємо, що "жовто-чорні" наразі посідають 5-те місце в УПЛ, відстаючи від 2-ї позиції всього на 4 очки. Восени Олександрія грала на груповому етапі Ліги Європи, посівши останнє місце в квартеті. У неділю, 15 грудня, підопічні Шарана проведуть останній матч у 2019 році – проти СК Дніпро-1 на виїзді.

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