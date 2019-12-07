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Максимов сумнівається, що неочевидний пенальті вирішив долю матчу проти Олександрії

17:40 233 Читать на русском
Максимов сумнівається, що неочевидний пенальті вирішив долю матчу проти Олександрії
Юрій Максимов / ФК Ворскла

Головний тренер полтавської Ворскли Юрій Максимов вважає, що його підопічні перестали грати після першого пропущеного м'яча в поєдинку проти Олександрії (0:3) у рамках 17-го туру Прем'єр-ліги.

59’ Андрій Запорожан
75’ Кирило Ковалець
85’ Кирило Ковалець
 
59’ Андрій Запорожан
75’ Кирило Ковалець
85’ Кирило Ковалець

"Програли за грою. Зрозуміло, що три м'ячі пропускати важко. У першому таймі грали нормально. Після перерви пропустили гол і опустили руки – це була єдина проблема.

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Чи вплинув на гру пенальті? Ми ж програли не 0:1, а 0:3. Після першого пропущеного м'яча потрібно було продовжувати відіграватися, але не вийшло. Готуємось до наступної гри", – заявив коуч полтавців в ефірі телеканалу "Футбол".

Відзначимо, що Ворскла розгромно програла Олександрії на виїзді. М'ячами в складі "жовто-чорних" відзначилися Андрій Запорожан (із одинадцятиметрового після сумнівного фолу проти Безбородька) і Кирило Ковалець, який оформив дубль.

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Теги
Олександрія - Ворскла Ворскла Ворскла Юрій Максимов Юрій Максимов
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