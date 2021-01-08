Виявилося, що саме Мансур придбав найстаріший Кубок Англії, який досі зберігся. Цей трофей вручали переможцям турніру з 1896 по 1910 рік, повідомляє PremierLeague-News.

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Зазначається, що покупка обійшлася у понад 1 млн доларів. Минулого року співвласник Вест Хема Девід Голд вирішив продати кубок. Були побоювання, що трофей може покинути межі Великобританії, але втрутився Мансур.

Відзначається, що Манчестер Сіті на невизначений термін позичить трофей Національному музею футболу, де той буде виставлений на огляд. Художня рада саме цей кубок вважає предметом міжнародного історичного значення.

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