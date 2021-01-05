Якщо й було щось справді сенсаційне в недільний вечір АПЛ, то це поява 24-річного українця в основі на топ-матч. Спочатку таємничий спалах коронавірусу, який зачепив правого захисника Вокера та ще кількох неназваних виконавців. Відтак Канселу як останній "живий" правий фулбек не міг вийти ліворуч. Потім не менш загадкові проблеми Аке, який грав там проти Ньюкасла, але раптово "втратив готовність". А насамкінець вибух бомби імені Менді, якого завжди можна сподіватися. І ось Зінченко вже громить Челсі на його полі, беручи участь у 2 голах. І вже плювати на пропущений з-під нього м'яч, плюс там командна помилка, збій механізму після замін незамінних Де Брюйне і Гюндогана. Фантастика? Гравець, якого списують уже 3 сезон поспіль, ладен пережити всіх на цій позиції. Це казкова історія. Знайти аналоги не так і просто.

Манчестер Сіті впевнено здолав Челсі на виїзді – тріо героїв для Пепа, межа терпцю Абрамовича, типовий парадокс Зінченка

Сашко іноді виглядає просто безсмертним у цій команді. У будь-кого вже б терпець увірвався. Он Маліновський, за чутками, не задоволений тим, що виходить майже в кожному матчі, але найчастіше на заміну. А тут людина може сидіти на лаві запасних аж до кубкових дуелей чи поєдинків Ліги чемпіонів, де перевага над суперниками настільки космічна, що в захист можна ставити хоч Едерсона. Та коли виникає нагода, Олександр стильно так втілюється в роль супергероя. Це його перший вихід у старті на матч АПЛ за 6 місяців. І відразу топ, ніби й не зникав нікуди з основи. Блискучий вибір позиції, читання гри, ідеальне виконання установок Гвардіоли з ефективним виходом вище в окремих атаках, але частіше – глибша обережна гра на оборону, обмаль помилок. Аж до останньої компенсованої хвилини, що зарізала оцінку на якихось пів бала.

Від виходу Хадсон-Одоя ваш автор очікував більшого. Відверто здивувало, що перший ривок за спини трапився аж на 90+2. Було кілька ситуацій у пізній фазі матчу, коли Зінченка відігравали 2 в 1 без підстраховки, але Каллум боявся мчати по вільній трасі у штрафний майданчик. Страх і комплекс меншовартості товаришував Челсі з першої аж до цієї останньої хвилини. І це дещо допомогло Зінченку відіграти надійно, хоча й без того діяв дуже впевнено і кілька разів відігравав суперників у близькості до воріт Стеффена. Статистика єдиноборств на рівні – виграв 4 з 5 (дані Opta), тоді як InStat нарахував йому 5 з 7. Лише 9% браку, хоч нижчий, ніж зазвичай, відсоток точності передач (86). Другий у матчі за кількістю виносів (3), сьомий у Сіті за індексом ефективності (349).

Цього всього могло б і не бути, якби не дурість його головного зараз конкурента. Напередодні Бенжамен Менді влаштував новорічну вечірку з його дівчиною, племінницею і друзями, вже не вперше поставивши себе вище за правила. Зараз усе ще серйозніше – у команді спалах COVID-19, а дехто у своєму фірмовому стилі плює на всі медичні протоколи для гравців, ставлячи під загрозу сезон, в якому і так уже 2 матчі манчестерців перенесено (найбільше з усіх команд). Перенесено невідомо куди, адже участь у Кубках і старт відбору ЧС-2022 ставить команду Гвардіолу перед фактом гри такого собі додаткового "Boxing Day" з 1 дня на 2, можливо, навіть десь у ключовий період боротьби за золото.

Ще напередодні Нового року він телефонував працівнику модельного агентства, аби той прислав дівчат чітко визначеної зовнішності: латиноамериканок, "з великими сідницями". Компрометуюче відео отримав таблоїд The Sun. У розпал своє вечірки лівий захисник Ман Сіті привітав усіх у Твіттері з Новим роком і закликав бути обережними. На фото, викладених британською газетою, помітно – 3 дівчини покидають оселю Менді о 6 ранку. Ще тріо панночок помітили біля будинку о 7:45. Дами несли із собою кульки, схожі на ті, які француз засвітив на новорічному селфі. Сам гравець наполягає, що не пускав "непроханих гостей" до себе, хоч і визнав, що не дотримався медпротоколу, запросивши 3 осіб, які не мешкають з ним.

Водночас сусіди нарікають на постійний галас і дівочий крик, який доносився з його особняка вартістю 5 млн фунтів. "Опівночі почався гучний феєрверк, який тривав 10 хвилин і коштував, мабуть, цілий маєток. Вечірка явно тривала до самого ранку. Менді – ідіот, якщо так відверто порушує правила". У жовтні 2020 року він уже влаштовував вечірку, яка перевищувала встановлену урядом кількість учасників (6). Коли матч Манчестер Сіті з Евертоном скасували, Бенжамен зв'язався зі знайомим через Інстаграм, благаючи влаштувати зустріч з лондонськими моделями.

"Брате, ти хороший, знаєшся з цими всіма дівчатами. У вас є такі, яких я хочу. Але я боюся, бо моя дівчина з Лондона і вона знає дуже багатьох, які можуть їй розказати про все". Менді розробив цілий план, коли дами мали б прийти до нього, щоб ніхто не спіймав на гарячому. Однак агент моделей виявився значно відповідальнішим: "Я був приголомшений, коли він надіслав мені це. Це свідчить про повне ігнорування безпеки його та інших людей. Він повинен усвідомлювати ризики життя топ-гравця провідного клубу. Це шокує, адже футбол вживає стільки запобіжних заходів, а він діє таким чином.

Він хотів, аби дівчата прилетіли з Лондона в Манчестер і залишились з ним. Я був здивований не стільки тим, що він робив це за спиною своєї дівчини (футболісти часто так роблять), скільки тим, що його анітрохи не турбував Ковід", – цитує слова агента The Sun. Відзначимо, що саме у столиці Англії зараз найважча ситуація із розповсюдженням нового штаму коронавірусу, який передається ще швидше, ніж попередні. Лікарні Лондона переповнені (деякі на 150%), медики зазнають страшного фізичного і психологічного виснаження, а команда АПЛ з цього міста (Фулхем) не зіграла уже 2 поспіль матчі через спалах хвороби у клубі.

Дивує, що в цій ситуації Пеп Гвардіола публічно виступив фактично на захист Менді. Мовляв, так чинив багато хто з тих, хто зараз засуджує гравця. Однак не можна порівнювати життя футболіста-профі, публічної особи, з простими людьми. Та й сам головний тренер покарав француза, посадивши на лаву запасних. Манчестер Сіті проводить внутрішнє розслідування, хоча що тут ще потрібно доводити, якщо це не перша проблема з дисципліною лівого фулбека, який отримує 90 тисяч фунтів на тиждень. Саме тому "містяни" продовжують пошуки гравця на цю позицію вже 3 сезон поспіль. Але якщо вже Зінченко пережив такого крутого гравця, як Анхеліньйо, котрий розриває усіх з РБ Лейпциг (8 голів і 7 асистів, вибив МЮ з ЛЧ), то він справді схожий на вічного гравця Сіті!

З іншого боку сам хавбек збірної України ризикує стати жертвою нинішньої хвилі, коли він отримуватиме постійну ігрову практику на фоні проблем Менді, Вокера та Аке, однак зрештою залишиться біля розбитого корита. Коли від COVID-19 одужає Кайл, з великою імовірністю він повернеться на правий фланг, а ліворуч перейде універсальний Канселу – один з лідерів нинішнього складу Сіті. Жоау здатний витіснити будь-якого конкурента насамперед гостротою попереду, його життя останнім часом найбільш врівноважене, а гра найстабільніша після Де Брюйне.

Та саме зараз Зінченко на коні. Перший місяць року – уже 3 сезон поспіль є переломним для нього. 9 січня 2019: гол у ворота Бертона в шаленому півфіналі Кубка ліги (9:0), після чого був дубль асистів проти Челсі, 2 виходи у фіналах внутрішніх змагань, заслужене грою в основі, а не номінальне чемпіонство. Далі 4 січня 2020: єдиний гол минулого сезону, постраждав Порт Вейл у Кубку Англії (4:1), на десерт переможний фінал іншого кубкового турніру. І ось тріумфальний камбек до великої гри 3 січня 2021, після якого буде... Чутки про трансфер не зникають, але вже з іншими акцентами. Сіті не проти заробити добрих 2 десятки мільйонів фунтів, проте нікого не змушує. Сам же Зіна, бачучи найкращий календар серед конкурентів у боротьбі за чемпіонство та відроджений командний дух, схоже, нікуди не збирається і готовий вкотре посоромити скептиків.

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