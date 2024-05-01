Холанд перетворився на "Короля варварів" – ігрового персонажа в стратегічній мобільній відеогрі, в якій гравці повинні побудувати своє власне село і атакувати чужі, щоб отримати більше влади. Про це повідомив розробник Supercell, інформує Reuters.

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Станом на сьогоднішній день гру завантажили вже понад два мільярди разів.

Повідомляється, що 23-річний форвард сам є великим шанувальником цієї гри. Йому було 12 років, коли її вперше було випущено. "Коли ми почули, що Холанд є фанатом нашої гри і хоче співпрацювати з нами, ми втілили свою мрію у життя", – сказав Стюарт МакГоу, генеральний менеджер Clash of Clans.

"Було важко зберігати це в таємниці, але я дуже радий, що нарешті можу розповісти про це епічне партнерство з Clash of Clans. Я довгий час є її шанувальником і знаю про неї все", – зазначив Холанд.

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