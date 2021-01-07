Зінченко тріумфує в 3 поспіль матчі проти команд з так званої топ-6. Спочатку чвертьфінал Кубка англійської ліги, потім бій в рамках АПЛ і тепер півфінал. Цікаво, що це 3 виїзні дуелі, в яких імениті господарі щоразу спромоглися завдати лише 2 по удари у площину воріт. Матч проти МЮ став для Олександра досить неоднозначним. З одного боку поганенькі на фоні партнерів оцінки сайтів, які ведуть статистику дій онлайн. З іншого – солідне враження від впевненого в собі виконавця, за грою якого так і не скажеш, що він зовсім не захисник. Як відзначає експерт у справах "містян" Сем Лі на The Athletic, ще місяць тому майже той самий склад Пепа був задоволений з нічиєї 0:0 тут же, на Олд Траффорд. І скільки ж всього змінилося за цей час!

Ман Юнайтед – Ман Сіті: експеримент Гвардіоли з бджолами дає результат, тотальний футбол б`є класичну модель Сульшера

Ніби всього 3 зміни польових гравців у старті, але повна ідеологічна революція. Момент з опери "нема зла, аби на добре не вийшло". Виліт єдиного повністю здорового центрфорварда Жезуса плюс неготовність Агуеро створили простір для фантазії Гвардіоли, в межах якої Кевін Де Брюйне на зміну з Ріядом Марезом грає фальшиву дев'ятку, Ілкай Гюндоган вривається в зони поближче до воротарського, а забивають ті, хто робить це лише по великих святах раз на кілька років (відроджений із глухих запасних Джон Стоунз і легенда Шахтаря Фернандінью). Ну, і Зінченко – єдина зміна в обороні порівняно з попереднім дербі, не враховуючи воротаря Едерсона, якого підмінив не менш надійний у грі ногами американець Стеффен.

Півзахисник збірної України зробив дуже важливий внесок у перемогу, регулярно зміщуючись на позицію лівого... центрального захисника. Його колишню роль з переходом в опорну зону та високою грою перебрав на себе інший крайній оборонець Канселу. Фанати Манчестер Сіті ще після тріумфальної гри з Челсі відзначали, наскільки глибоко сідає Зіна. Як виявилося, це не випадковість. Пеп просто насміхався із Сульшера, який виставив відразу двох опорників, аби не повторити долю команди Лемпарда. Та цього разу Де Брюйне перейшов на позицію ближче до флангів. Ніби й знову шукав місця, де в суперника тонко, однак зовсім не в тих районах, де той розривав на Стемфорд Брідж.

Міна норвезького фахівця, який не розумів, що з цим всім робити, була безцінна. У цій системі, де Сіті навідріз відмовляється від ризику, відповідно уникає і натяку на контратаки суперника з логічним завершенням у вигляді ударів, значно надійніше став виглядати і наш Зінченко. Схоже, що найбільша травма Гвардіоли і його команди за роки, виліт від Ліона у чвертьфіналі минулої Ліги чемпіонів, змусив його переосмислити дуже багато речей. Однак лише нездужання обох центрфорвардів відкрило шлях до феноменально успішного експерименту, де гравці абсолютно не прив'язані до своєї позиції на схемі, зате грають з втраченим ще кілька тижнів тому натхненням.

З цим самим натхненням і голодом до гри провів увесь матч Зінченко. Так, отримав від SofaScore, InStat та інших схожих порталів ледь не найгіршу оцінку в Ман Сіті, хоча це і так топ на фоні суперників. Водночас його ривки допомогли зупинити другу найбільш забивну команду АПЛ 2020/21. Найкращий за кількістю контактів з м'ячем і четвертий за єдиноборствами (виграв 5 з 12). Той випадок, коли оцінки не зовсім відповідають суті. Бо те, як 24-річний українець виходив із гарячого пресингу на своїй половині, відтирав від м'яча габаритного Погба чи вигравав швидкісні забіги у стрімкого Решфорда, статистично не виміряєш. І як же шкода того блискучого закидання на Фодена, який не витримав офсайдну лінію та позбавив себе й партнера результативних дій.

The Telegraph виставив йому 6 балів, у складі того ж МЮ ніхто не отримав більше. Малувато, хоча похвалили і не знайшли місця для критики: "Вперше в сезоні діяв чітко у двох поспіль матчах. Змушений був використовувати свій темп у кількох моментах, аби відвести біду від власних воріт". Sky Sport не поскупився на добрі слова і високий бал (7): "Звиклий до позиції лівого захисника, виконав вражаючу роботу, граючи одного з трьох центрбеків. Він поступається ростом і м'язами більшості опонентів, але компенсував це швидкістю і хорошим позиціонуванням, стримуючи натиск Манчестер Юнайтед. Продемонстрував своє вміння грати з м'ячем красивим пасом на Фодена, але той забив гол з офсайду".

Manchester Evening News також виставив 7 балів: "План Юнайтед полягав у тому, щоб підловити Зінченка 1 в 1 проти Решфорда. В українця було кілька моментів, коли він ризикував похитнутися, але в підсумку з честю вийшов з усіх епізодів. Приємний для нього камбек на місце номінально лівого захисника, яке тепер належить йому". У схожому дусі та в більшості тим же балом оцінили гру Сашка і фанатські сайти. Хвалять за те, що вміло ставив шлагбаум контратакувальним потугам суперника, який набрав дуже непогану форму і зрівнявся за очками з лідером АПЛ Ліверпулем.

Фактично знищив атакувальний потенціал свого опонента Решфорда, хоча поступається йому в кількох важливих параметрах. Для багатьох журналістів і вболівальників, зрештою, стало справжнім сюрпризом, що в основі на такий відповідальний матч (обидва тренери виставили найсильніших з доступних гравців) вийшов Олександр, а не Менді. Та емоційна реакція Хосепа Гвардіоли, який секунд 10-20 після виходу до фіналу душив саме Зіну в обіймах, говорить краще за будь-які прогнози та слова експертів.

Keep Zinchenko and sell Mendy — Foden F. C. (@MANCITYTOPFANS) January 7, 2021

Тепер фанати (наведемо лише найпопулярніші дописи) переконані, що саме українця варто залишати, а тому ж Лаціо можна віддати Менді з його незрозумілими витівками.

Zinchenko last 3 matches:

-3 wins against 3 big six sides

-Pocketed Ziyech and Rashford

-1 cleansheet

-2 goals conceded only

-1 assist

-Created the move for Gundogan to score vs Chelsea



Slandered too much by his own fanbase,deserved more respect pic.twitter.com/vZD9MFszSe — Riddhiman (@Ridd_mcfc) January 7, 2021 I don’t get how ppl say sell him but keep Mendy when zinchenko can literally play most of the positions and has amazing passing — Sir_Geo (@Sir_Geo10) January 7, 2021 "Останні 3 матчі Зінченка: 3 перемоги проти 3 команд з топ-6. Сховав у кишеню Зієха та Решфорда, 1 сухий матч, лише 2 пропущені голи, 1 гольовий пас. Створив зону для Гюндогана в моменті з голом проти Челсі. Свої ж фанати цькують його занадто багато, заслужив більше поваги". "Потрібно більше уваги приділити тому, як Зінченко сховав у кишеньку Зієха та Решфорда. Не розумію, як люди можуть казати продати його, а не Менді. Хлопчина здатен зіграти практино на будь-якій позиції і володіє цим дивовижним пасом". Dias

️ Stones

? Cancelo

that move where Zinchenko played it out from the back and De Bruyne hit the post



A week of spreading negativity ahead of the derby comes to a close with another hate-filled hit-piece



https://t.co/9VKq59jGjg — Sam Lee (@SamLee) January 7, 2021 Навіть Сем Лі, якого фанати Сіті звинувачують у надто критичному ставленні до команди, цього разу щедро ділився позитивом. Журналіста The Athletic зачарував сміливий рух Зінченка в атаці, яка завершилася ударом Де Брюйне у стійку. Український універсал підібрав нічийний м'яч і під тиском "червоних дияволів", які встигали накривати Сашка та партнерів, вирішив не вибивати куди подалі, а вміло розіграти через пас. Це миттєво створило вільні зони попереду та дозволило бельгійцю швидко отримати снаряд у вільній позиції, поки опоненти не перебудувалися. Стіна дуету Діаш-Канселу позаду. Мозок Канселу, здатного за гру з максимальною ефективністю закрити кілька позицій. Оборонна надійність та творча жилка Зінченка, який змушений грати глибше, страхуючи партнерів, але не забуває про креатив і може вдарити кинжальним пасом будь-коли. Те, що було Ахіллесовою п'ятою Сіті в попередніх сезонах, зараз стало ледь не фірмовим знаком революції стилю Пепа. Команда Гвардіоли з великим відривом найкраща в чемпіонаті Англії у тому, скільки очікуваних голів створюють суперники проти (12,89 за 15 зіграних турів), відтак і пропускає найменше (13). Звісно, ще треба подивитися, як нові шаблони приживуться проти середняків, аутсайдерів чи того ж Тоттенхема, який з радістю виставить потрійну охорону володінь Льоріса у фіналі Кубка ліги. Та й атакувальні можливості, загальна результативність відчутно знизилися (побічна дія трансформації – лише 4 за гостротою атак, 10 за кількістю забитих). Однак ця "параноїдальна" обережність, яка дозволяє суперникам виключно мінімум у рідкісні моменти розслабленості, має добряче налякати конкурентів не лише з АПЛ.

Як Зінченко отримав казковий подарунок, який може перевернути історію з Ман Сіті