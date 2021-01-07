Зінченко зіграв революційну роль і знищив зірку МЮ: Гвардіола, англійські ЗМІ та фанати вражені українцем у дербі
Манчестер Сіті здолав Манчестер Юнайтед (2:0) і вийшов у фінал Кубка ліги 2020/21. Олександр Зінченко взяв вагому участь у переможному дербі. Водночас англійські ЗМІ та фанати не згодні з оцінками статистичних порталів.
Зінченко тріумфує в 3 поспіль матчі проти команд з так званої топ-6. Спочатку чвертьфінал Кубка англійської ліги, потім бій в рамках АПЛ і тепер півфінал. Цікаво, що це 3 виїзні дуелі, в яких імениті господарі щоразу спромоглися завдати лише 2 по удари у площину воріт. Матч проти МЮ став для Олександра досить неоднозначним. З одного боку поганенькі на фоні партнерів оцінки сайтів, які ведуть статистику дій онлайн. З іншого – солідне враження від впевненого в собі виконавця, за грою якого так і не скажеш, що він зовсім не захисник. Як відзначає експерт у справах "містян" Сем Лі на The Athletic, ще місяць тому майже той самий склад Пепа був задоволений з нічиєї 0:0 тут же, на Олд Траффорд. І скільки ж всього змінилося за цей час!
Ман Юнайтед – Ман Сіті: експеримент Гвардіоли з бджолами дає результат, тотальний футбол б`є класичну модель Сульшера
Ніби всього 3 зміни польових гравців у старті, але повна ідеологічна революція. Момент з опери "нема зла, аби на добре не вийшло". Виліт єдиного повністю здорового центрфорварда Жезуса плюс неготовність Агуеро створили простір для фантазії Гвардіоли, в межах якої Кевін Де Брюйне на зміну з Ріядом Марезом грає фальшиву дев'ятку, Ілкай Гюндоган вривається в зони поближче до воротарського, а забивають ті, хто робить це лише по великих святах раз на кілька років (відроджений із глухих запасних Джон Стоунз і легенда Шахтаря Фернандінью). Ну, і Зінченко – єдина зміна в обороні порівняно з попереднім дербі, не враховуючи воротаря Едерсона, якого підмінив не менш надійний у грі ногами американець Стеффен.
Півзахисник збірної України зробив дуже важливий внесок у перемогу, регулярно зміщуючись на позицію лівого... центрального захисника. Його колишню роль з переходом в опорну зону та високою грою перебрав на себе інший крайній оборонець Канселу. Фанати Манчестер Сіті ще після тріумфальної гри з Челсі відзначали, наскільки глибоко сідає Зіна. Як виявилося, це не випадковість. Пеп просто насміхався із Сульшера, який виставив відразу двох опорників, аби не повторити долю команди Лемпарда. Та цього разу Де Брюйне перейшов на позицію ближче до флангів. Ніби й знову шукав місця, де в суперника тонко, однак зовсім не в тих районах, де той розривав на Стемфорд Брідж.
Міна норвезького фахівця, який не розумів, що з цим всім робити, була безцінна. У цій системі, де Сіті навідріз відмовляється від ризику, відповідно уникає і натяку на контратаки суперника з логічним завершенням у вигляді ударів, значно надійніше став виглядати і наш Зінченко. Схоже, що найбільша травма Гвардіоли і його команди за роки, виліт від Ліона у чвертьфіналі минулої Ліги чемпіонів, змусив його переосмислити дуже багато речей. Однак лише нездужання обох центрфорвардів відкрило шлях до феноменально успішного експерименту, де гравці абсолютно не прив'язані до своєї позиції на схемі, зате грають з втраченим ще кілька тижнів тому натхненням.
З цим самим натхненням і голодом до гри провів увесь матч Зінченко. Так, отримав від SofaScore, InStat та інших схожих порталів ледь не найгіршу оцінку в Ман Сіті, хоча це і так топ на фоні суперників. Водночас його ривки допомогли зупинити другу найбільш забивну команду АПЛ 2020/21. Найкращий за кількістю контактів з м'ячем і четвертий за єдиноборствами (виграв 5 з 12). Той випадок, коли оцінки не зовсім відповідають суті. Бо те, як 24-річний українець виходив із гарячого пресингу на своїй половині, відтирав від м'яча габаритного Погба чи вигравав швидкісні забіги у стрімкого Решфорда, статистично не виміряєш. І як же шкода того блискучого закидання на Фодена, який не витримав офсайдну лінію та позбавив себе й партнера результативних дій.
The Telegraph виставив йому 6 балів, у складі того ж МЮ ніхто не отримав більше. Малувато, хоча похвалили і не знайшли місця для критики: "Вперше в сезоні діяв чітко у двох поспіль матчах. Змушений був використовувати свій темп у кількох моментах, аби відвести біду від власних воріт". Sky Sport не поскупився на добрі слова і високий бал (7): "Звиклий до позиції лівого захисника, виконав вражаючу роботу, граючи одного з трьох центрбеків. Він поступається ростом і м'язами більшості опонентів, але компенсував це швидкістю і хорошим позиціонуванням, стримуючи натиск Манчестер Юнайтед. Продемонстрував своє вміння грати з м'ячем красивим пасом на Фодена, але той забив гол з офсайду".
Manchester Evening News також виставив 7 балів: "План Юнайтед полягав у тому, щоб підловити Зінченка 1 в 1 проти Решфорда. В українця було кілька моментів, коли він ризикував похитнутися, але в підсумку з честю вийшов з усіх епізодів. Приємний для нього камбек на місце номінально лівого захисника, яке тепер належить йому". У схожому дусі та в більшості тим же балом оцінили гру Сашка і фанатські сайти. Хвалять за те, що вміло ставив шлагбаум контратакувальним потугам суперника, який набрав дуже непогану форму і зрівнявся за очками з лідером АПЛ Ліверпулем.
Фактично знищив атакувальний потенціал свого опонента Решфорда, хоча поступається йому в кількох важливих параметрах. Для багатьох журналістів і вболівальників, зрештою, стало справжнім сюрпризом, що в основі на такий відповідальний матч (обидва тренери виставили найсильніших з доступних гравців) вийшов Олександр, а не Менді. Та емоційна реакція Хосепа Гвардіоли, який секунд 10-20 після виходу до фіналу душив саме Зіну в обіймах, говорить краще за будь-які прогнози та слова експертів.
Тепер фанати (наведемо лише найпопулярніші дописи) переконані, що саме українця варто залишати, а тому ж Лаціо можна віддати Менді з його незрозумілими витівками.
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