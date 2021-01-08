Оказалось, что именно Мансур приобрел самый старый Кубок Англии, который до сих пор сохранился. Этот трофей вручали победителям турнира с 1896 по 1910 год, сообщает PremierLeague-News.

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Отмечается, что покупка обошлась в более 1 млн долларов. В прошлом году совладелец Вест Хэма Дэвид Голд решил продать кубок. Были опасения, что трофей может покинуть пределы Великобритании, но вмешался Мансур.

Отмечается, что Манчестер Сити на неопределенный срок одолжит трофей Национальному музею футбола, где он будет выставлен на обозрение. Художественный совет именно этот кубок считает предметом международного исторического значения.

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