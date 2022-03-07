Вінгер киян Вітінью обдумує варіант припинення кар'єри в українському столичному гранді через війну з Росією.

22-річний бразилець через напад росіян на Україну не має наміру повертатись до Києва. Зараз, окрім пропозиції від Інтернасьйонала, він має ще й варіант з Атлетіко Паранаенсе, інформує журналістка Моніка Вілела.

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Вітінью вже навіть провів попередні перемовини про перехід з близькими до клубу людьми. Доля трансферу залежатиме від Динамо та грошей, які запропонують бразильці.

Зауважимо, Атлетіко Паранаенсе – рідна для вінгера команда. Минулого літа кияни заплатили за нього 6 мільйонів євро. Вітінью провів 13 поєдинків та відзначився трьома голами, контракт розрахований аж до 2026 року.

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