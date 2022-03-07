22-летний бразилец из-за нападения россиян на Украину не намерен возвращаться в Киев. Сейчас, кроме варианта с Интернасьоналем, у него есть еще и предложение от Атлетико Паранаэнсе, информирует журналистка Моника Вилела.

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Витиньо уже даже провел предварительные переговоры о переходе с близкими к клубу людьми. Судьба трансфера будет зависеть от Динамо и денег, предложенных бразильцами.

Заметим, Атлетико Паранаэнсе – родная для вингера команда. Минувшим летом киевляне заплатили за него 6 миллионов евро. Витиньо провел 13 поединков и отличился тремя голами, контракт рассчитан до 2026 года.

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