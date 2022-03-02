Вітінью повернувся до Бразилії і займається пошуками нового місця роботи, повідомляє Portal do Colorado.

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Місцевий Інтернасьйонал зацікавлений у послугах 22-річного півзахисника, але, очевидно, не має наміру платити за гравця Динамо. Бразильці можуть підписати Вітінью безкоштовно, або на правах оренди. Проте самому футболісту доведеться вирішувати питання щодо контракту з "біло-синіми", який розрахований до літа 2026-го.

Нагадаємо, влітку Динамо заплатило Атлетіко Паранаенсе 6 млн євро за Вітінью.

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