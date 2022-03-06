Футбол 24 продовжує інформувати про все найважливіше у світі футболу після вторгнення Росії на наші землі й початку війни. Оновлюйте цю новину для свіжої інформації. Все буде Україна!

Підтримка для України не має меж, а от новинний редактор – має. Відтак, це вже шоста новина, де Футбол 24 висвітлює російське свавілля на нашій землі.



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10:20. Футболка Роми у вчорашньому матчі проти Аталанти. Екіпірування всіх футболістів продадуть на аукціоні, а гроші передадуть українським дітям, які постраждали від російських злочинів.

10:00. Андрій Богданов теж захищає Київ у складі територіальної оборони. Кількість футбольних людей, які взяли до рук зброю, невпинно зростає. Це не може не тішити.

09:45. Президент УАФ Андрій Павелко закликав якомога швидше оголосити Україну безпольотною зоною, щоб припинити бомбардування наших міст.

09:15. Українець, який колись грав за Спартак, обурений мовчанням російських футболістів. "Ішли б ви разом із вашим кораблем", – емоційно заявив Едуард Цихмейструк.

09:00. ФІФА та УЄФА готові відкрити спеціальне трансферне вікно для українських клубів через війну. Очевидно, що без втрат не обійдеться – низка легіонерів Динамо і Шахтаря вже заявили, що не хочуть повертатися.