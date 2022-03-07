Правий оборонець киян був присутній у Познані на вчорашньому матчі Лех – Ракув (0:1). На 11-й хвилині гри (саме в неділю був 11-й день початку війни в Україні), арбітр зупинив поєдинок. Футболісти та уболівальники, серед яких був і Кендзьора, оплесками підтримали Україну. На трибунах і табло стадіону в цей час був синьо-жовтий прапор.

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Найближчими днями 27-річний Томаш розпочне тренування з Лехом – у цій команді він підтримуватиме форму на час війни в Україні. Не виключено, що клуб із Познані навіть орендує захисника в Динамо, повідомляє Gol24.

Зауважимо, саме з Леха Кендзьора перейшов у Динамо влітку 2017-го. З того часу Томаш зіграв за київську команду 180 матчів і забив 7 голів. Саме в Україні поляк зустрів свою половинку і одружився у 2021 році.

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