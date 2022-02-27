У донецькому клубі з'явилась перша ластівка, яка вирішила покинути команду у критичний для нашої держави час.

Захисник Шахтаря Вітао звертувся до ФІФА з проханням допомогти йому достроково розірвати контракт з "гірниками", повідомляє Transfers24hr.

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За інформацією джерела, подібні дії планують найближчим часом вчинити й інші бразильські легіонери донеччан, однак на на даний момент підтвердження є лише по 22-річному оборонцю.

Нагадаємо, напередодні бразильські легіонери Шахтаря вже встигли залишили Україну – вибратися з території нашої держави їм допомогло португальське посольство.

До слова, угода Вітао з українським клубом розрахована до літа 2024 року.

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