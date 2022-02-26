Легіонери Шахтаря та Динамо виїхали з Києва і вирушили в бік Молдови, стверджує Tribuna.

"Співробітники Шахтаря – в бомбосховищах, підвалах, метро": Палкін звернувся до клубів Європи за підтримкою України

Гравці кілька днів провели в готелі "Опера", допоки їм намагалися організувати евакуацію. Після жахливих бомбардувань столиці з боку російських загарбників варіант для іноземців наших клубів таки знайшовся. Раніше за схожим маршрутом тікав Мірча Луческу зі своїм штабом.

Нагадаємо, 24 лютого режим Путіна віддав наказ атакувати територію України, чим розв'язав ганебну війну. Весь цивілізований світ консолідується проти московського нелюда і підтримує наш народ.

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