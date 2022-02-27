Італієць та його тренерський штаб досі перебувають в Україні, стверджує Football Italia.

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Де Дзербі сказав, що покине країну лише тоді, коли буде впевнений у безпеці своїх підопічних. За словами нападника "гірників" Жуніора Мораєса, тренер мав дві можливості евакуюватися, але залишався з командою. Вчора легіонери Динамо та Шахтаря нарешті змогли вибратися з Києва, тому скоро можна очікувати і відбуття Де Дзербі.

Нагадаємо, для 42-річного італійця це перший сезон в Україні. Влітку він підписав контракт з Шахтарем на 2 роки.

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