"Найголовніше у футболі – це результат. Окрім результату, мене сьогодні все задовольнило. Прикро програвати такий матч. Але це футбол. Бували матчі, коли ми забивали на останніх хвилинах. А сьогодні – пропустили. Вітаю Олександрію, а ми працюватимемо над завершенням атак.

Розкішний гол зі штрафного та божевільна драма в компенсований час – відеоогляд матчу Олександрія – Верес – 3:2

Щодо Станіслава Шарая. Він втратив свідомість. Слава Богу, вчасно надали йому необхідну допомогу. І наші футболісти зорієнтувалися, і швидка діяла оперативно. Слава Богу, все добре. Больовий шок був. Добре, що все завершилося добре. Сподіваюся, він якнайшвидше повністю відновиться", – цитує Вірта офіційний сайт Вереса.

Нагадаємо, наприкінці звітного матчу Шараю, який перебував на лаві запасних, стало погано. Станіслав на кілька хвилин втратив свідомість, а пауза тривала близько 5-ти хвилин. Вочевидь, саме через погане самопочуття гравця Юрій Вірт провів зворотну заміну, адже хавбек вийшов на поле у другому таймі, але згодом повернувся на лаву.

Олександрія у доданий час перестріляла Верес, вирвавши драматичну перемогу – Гура вгадав з заміною, але втратив Ковальця