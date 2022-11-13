Наприкінці матчу Шараю, який перебував на лаві запасних, стало погано. Станіслав на кілька хвилин втратив свідомість, а пауза тривала близько 5-ти хвилин. Вочевидь, саме через погане самопочуття гравця Юрій Вірт провів зворотну заміну, адже хавбек вийшов на поле у другому таймі, але згодом повернувся на лаву.

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Впродовж 10-ти хвилин футболісту надавали екстрену медичну допомогу. На щастя, із 25-річним Шараєм все добре. Станіслав разом із командою повернеться до Рівного. Про це повідомив Дмитро Поворознюк в Instagram.

До слова, останні хвилини матчу Олександрія – Верес були дуже драматичними і без інциденту з Шараєм. Спершу рівненська команда зрівняла рахунок у компенсований час, але підопічні Юрія Гури встигли забити переможний гол.

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