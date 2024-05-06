У поєдинку 27-го туру УПЛ Верес на своєму полі здолав Минай (3:1). Дивіться відео голів та огляд зустрічі на "Футбол 24".

Минай вийшов вперед вже на 5-й хвилині і володів перевагою до середини тайму, поки бразилець Сікейра нарешті не реалізував одну зі своїх численних спроб.

Верес оформив камбек з Минаєм у ключовій боротьбі за виживання – закарпатці однією ногою вже у Першій лізі

По перерві Дахновський після виходу сам на сам вивів Верес вперед, а за 5 хвилин до завершення гри Чуєв привіз пенальті у ворота закарпатців за гру рукою – Шастал не зумів пробити Кемкіна, але був першим на добиванні. Минай залишився останнім – від зони перехідних матчів "лиси" відстають на 4 очки.