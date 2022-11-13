"Самое главное в футболе – это результат. Кроме результата, меня сегодня все удовлетворило. Обидно проигрывать такой матч. Но это футбол. Бывали матчи, когда мы забивали на последних минутах. А сегодня – пропустили. Поздравляю Александрию, а мы будем работать над завершением атак.

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Относительно Станислава Шарая. Он упал в обморок. Слава Богу, вовремя оказали ему необходимую помощь. И наши футболисты сориентировались, и скорая действовала оперативно. Слава Богу, все хорошо. Болевой шок был. Благо, все завершилось хорошо. Надеюсь, он как можно быстрее полностью восстановится", – цитирует Вирта официальный сайт Вереса.

Напомним, в конце отчетного матча Шараю, находившемся на скамье запасных, стало плохо. Станислав на несколько минут потерял сознание, а пауза продолжалась около 5 минут. Очевидно, именно из-за плохого самочувствия игрока Юрий Вирт провел обратную замену, ведь хавбек вышел на поле во втором тайме, но впоследствии вернулся на скамью.

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