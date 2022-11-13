Олександрія та Верес підійшли до очного протистояння розлюченими поразками в останньому матчі: перші поступились Динамо, а другі програли Шахтарю. Відстань між ними була всього 3 очки, тож рівняни у разі успіху могли зрівнятись з командою Юрія Гури.

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Вже на 2-й хвилині Авагімян опинився на газоні Вереса після контакту з Вовченком, але арбітр проігнорував заклики господарів поставити пенальті. За трохи Дришлюк завдав удару по воротах гостей, Когут у стрибку потягнув м'яч, той вдарився у поперечину і вилетів у поле. Геннадій Пасіч у відповідь цілив у правий кут – м'яч пройшов поруч зі стійкою.

На 18-й хвилині Авагімян знову опинився на газоні поблизу штрафного Вереса і арбітр призначив стандарт. Когут ретельно вибудовував стінку, яка, однак, не врятувала – Мірошниченко майстерно перекинув м'яч через неї і відкрив рахунок у матчі.

Верес справно витримував тиск Олесандрії, яка не збиралась зупинятись і сподівався на контратаки. Одна з таких на 33-й хвилині увінчалась успіхом. Лебеденко відібрав м'яч у суперника на лівому фланзі, прострілив у штрафний, Дахновський не влучив по м'ячу і сфера відлетіла до Шестакова. Той з льоту замкнув повз Гороха. Не зміг продовжити гру Ковалець, який після кількох зіткнень попросив заміну. На останніх хвилинах першого тайму Волошин розстрілював Когута, кіпер відбив перед собою і Гагун розрядив ситуацію, вибивши подалі.

По перерві обидві команди продовжили створювавти моменти біля воріт один одного, але забити не вдавалось. Аж поки наприкінці матчу не пройшла діагональ з правого флангу, яку влучно замкнув Цуріков. Вже у доданий час Верес відігрався: атака з правого флангу завершилась прострілом Шарая на Гайдучика. Удар Миколи кіпер відбив, але на добивання вже не встиг. Проте і це ще був не кінець. На сьомій доданій Костишин грудьми зупинив м'яч після скидки головою від Бабогло в район одинадцятиметрової позначки і з розвороту прошив Когута. Гура знову вгадав з заміною.

Перемога принесла Олександрії четверту сходинку і 23 очки, Верес з 17-ма пунктами шостий.

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