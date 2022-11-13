Олександрія обіграла Верес (3:2) в рамках 13-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Верес поступово випадає із когорти лідерів, а от Александрія перевірку дистанцією проходить більш успішно. Підопічні Юрія Гури цілком заслужено перебувають в зоні єврокубків. Команда Юрія Вірта програла 4 з останніх 5 матчів.

Олександрія у доданий час перестріляла Верес, вирвавши драматичну перемогу – Гура вгадав з заміною, але втратив Ковальця

Рахунок у звітному матчі класним ударом зі штрафного відкрив Мірошниченко. Верес відігрався ще до перерви, але в другому таймі знову дав супернику вийти вперед. У компенсований час, здалося, рівнянам вдалося уникнути поразки, але на 90+7 Костишин забив переможний м'яч для Олександрії.