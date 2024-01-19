Все почалося ще на під'їзді до стадіону. Фанати Атлетіко дочекалися автобуса Реала, щоб закричати: "Вінісіусе, ти мавпа!".

“Vinicius eres un mono”, canta la afición del Atlético antes de entrar al Metropolitano. @TheAthleticFC pic.twitter.com/CA63uAZhpR — Guillermo Rai (@GuillermoRai_) January 18, 2024

На полі у бразильця також виходило мало. Наприкінці першого тайму Віні отримав жовту картку. Болбой навмисне викинув м'яч, щоб зірвати атаку Реала. Вінісіус розлютився, пішов сперечатися з арбітром, але в нагороду отримав лише "гірчичник".

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Потім була сутичка з Дієго Сімеоне. Вінісіус дуже бурхливо святкував другий гол Реала, що обурило тренера Атлетіко. Все могло закінчитися бійкою, якби не втрутилися інші учасники поєдинку.

Вінісіус так і не відзначився результативною дією, зате помилився під час вирішального гола Антуана Грізманна. Зірка Реала програв боротьбу і дав форварду Атлетіко легко розстріляти Андрія Луніна.

Es un impresentable, no hay más



- Exagera cada gesticulación que hace

- Al reír abre la boca como los youtubers en retos de comida

- Conflicto con el Fondo Sur

- Conflicto con Simeone

- Celebra goles en propia como suyos

- Ególatra



Vergüenza ajena pic.twitter.com/gH7pLskv85 — ????? ????? (@MarioOjeda724) January 19, 2024

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