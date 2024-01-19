Вінісіус влаштував своє шоу в матчі проти Атлетіко – почув "мавпа" від фанатів, ліз битися зі Сімеоне, підставив Луніна
Вінгер Реала Вінісіус Жуніор у матчі 1/8 фіналу Кубка Іспанії проти Атлетіко відзначився закулісними іграми замість якісного футболу.
Все почалося ще на під'їзді до стадіону. Фанати Атлетіко дочекалися автобуса Реала, щоб закричати: "Вінісіусе, ти мавпа!".
На полі у бразильця також виходило мало. Наприкінці першого тайму Віні отримав жовту картку. Болбой навмисне викинув м'яч, щоб зірвати атаку Реала. Вінісіус розлютився, пішов сперечатися з арбітром, але в нагороду отримав лише "гірчичник".
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Потім була сутичка з Дієго Сімеоне. Вінісіус дуже бурхливо святкував другий гол Реала, що обурило тренера Атлетіко. Все могло закінчитися бійкою, якби не втрутилися інші учасники поєдинку.
Вінісіус так і не відзначився результативною дією, зате помилився під час вирішального гола Антуана Грізманна. Зірка Реала програв боротьбу і дав форварду Атлетіко легко розстріляти Андрія Луніна.
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