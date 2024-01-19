Все началось еще на подъезде к стадиону. Фанаты Атлетико дождались автобуса Реала, чтобы закричать: "Винисиус, ты обезьяна!"

“Vinicius eres un mono”, canta la afición del Atlético antes de entrar al Metropolitano. @TheAthleticFC pic.twitter.com/CA63uAZhpR — Guillermo Rai (@GuillermoRai_) January 18, 2024

На поле у бразильца тоже получалось мало. В конце первого тайма Вини получил желтую карточку. Болбой умышленно выбросил мяч, чтобы сорвать атаку Реала. Винисиус разозлился, пошел спорить с арбитром, но в награду получил только "горчичник".

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Затем последовала стычка с Диего Симеоне. Винисиус очень бурно праздновал второй гол Реала, что возмутило тренера Атлетико. Все могло закончиться дракой, если бы не вмешались другие участники поединка.

Винисиус так и не отметился результативным действием, зато ошибся во время решающего гола Антуана Гризманна. Звезда Реала проиграл борьбу и дал форварду Атлетико легко расстрелять Андрея Лунина.

Es un impresentable, no hay más



- Exagera cada gesticulación que hace

- Al reír abre la boca como los youtubers en retos de comida

- Conflicto con el Fondo Sur

- Conflicto con Simeone

- Celebra goles en propia como suyos

- Ególatra



Vergüenza ajena pic.twitter.com/gH7pLskv85 — ????? ????? (@MarioOjeda724) January 19, 2024

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