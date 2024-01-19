Винисиус устроил шоу в матче против Атлетико – услышал "обезьяна" от фанатов, лез драться с Симеоне, подставил Лунина
Вингер Реала Винисиус Жуниор в матче 1/8 финала Кубка Испании против Атлетико отличился закулисными играми вместо качественного футбола.
Все началось еще на подъезде к стадиону. Фанаты Атлетико дождались автобуса Реала, чтобы закричать: "Винисиус, ты обезьяна!"
На поле у бразильца тоже получалось мало. В конце первого тайма Вини получил желтую карточку. Болбой умышленно выбросил мяч, чтобы сорвать атаку Реала. Винисиус разозлился, пошел спорить с арбитром, но в награду получил только "горчичник".
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Затем последовала стычка с Диего Симеоне. Винисиус очень бурно праздновал второй гол Реала, что возмутило тренера Атлетико. Все могло закончиться дракой, если бы не вмешались другие участники поединка.
Винисиус так и не отметился результативным действием, зато ошибся во время решающего гола Антуана Гризманна. Звезда Реала проиграл борьбу и дал форварду Атлетико легко расстрелять Андрея Лунина.
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