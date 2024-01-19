Беллінгем створив класний момент біля воріт Атлетіко, але влучив у поперечку на 10-й хвилині. Під кінець тайму "матрацники" вирівняли положення, та ще й забили – після навісу до штрафного Рюдігер головою намагався перехопити пас, але продовжив прямо на Ліно, який у дотик пробив повз Луніна.

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Однак, перед перервою Реал зрівняв рахунок. Модріч навісив зі штрафного, а Облак невдало зіграв на виході та закинув м'яч у власні ворота. На старті другого тайму Лунін знову курйозно пропустив: Камавінга перехопив пас Льоренте, м'яч полетів у сторону воріт Реала. Андрій намагався перехопити, але ледь дотягнувся до сфери, а Мората якраз встиг на добивання.

Родріго міг зрівняти, але після рикошету м'яч поцілив у поперечку, але на 82-й хвилині рахунок став 2:2 – Лунін врятував фактично при виході віч-на-віч, а контратаку Реала завершив Хоселу. Гра перейшла в додатковий час, де спочатку Грізманн залишив у дурнях Вінісіуса та Луніна, а Рікельме поставив ефектну крапку.