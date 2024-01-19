Атлетіко – Реал – 4:2 – відео голів та огляд матчу Кубка Іспанії
Атлетіко дотиснув Реал у овертаймах матчу 1/8 фіналу Кубка Іспанії. Дивіться відео голів та огляд гри Атлетіко – Реал на "Футбол 24".
Беллінгем створив класний момент біля воріт Атлетіко, але влучив у поперечку на 10-й хвилині. Під кінець тайму "матрацники" вирівняли положення, та ще й забили – після навісу до штрафного Рюдігер головою намагався перехопити пас, але продовжив прямо на Ліно, який у дотик пробив повз Луніна.
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Однак, перед перервою Реал зрівняв рахунок. Модріч навісив зі штрафного, а Облак невдало зіграв на виході та закинув м'яч у власні ворота. На старті другого тайму Лунін знову курйозно пропустив: Камавінга перехопив пас Льоренте, м'яч полетів у сторону воріт Реала. Андрій намагався перехопити, але ледь дотягнувся до сфери, а Мората якраз встиг на добивання.
Родріго міг зрівняти, але після рикошету м'яч поцілив у поперечку, але на 82-й хвилині рахунок став 2:2 – Лунін врятував фактично при виході віч-на-віч, а контратаку Реала завершив Хоселу. Гра перейшла в додатковий час, де спочатку Грізманн залишив у дурнях Вінісіуса та Луніна, а Рікельме поставив ефектну крапку.