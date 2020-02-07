Вінісіус після вильоту Реала з Кубка Іспанії звернувся до вболівальників

Бразильський нападник Реала Жуніор Вінісіус після поразки у чвертьфіналі Кубка Іспанії від Реал Сосьєдада (3:4) закликав фанатів мадридської команди не опускати руки.

"Хотів би попросити уболівальників продовжувати (вболівати – прим.) з таким же запалом до самого кінця, тому що ми будемо боротися до закінчення сезону за перемогу в Ла Лізі і Лізі чемпіонів.

Реал – Реал Сосьєдад – 3:4 – відео голів та огляд матчу

Що можу сказати з приводу чотирьох пропущених м'ячів? Важко. Ми були непереможні вдома. Сьогодні був якраз той матч, який не можна програти, але ми програли. Проте, головне у цьому всьому те, що ми продовжуємо боротися до кінця", – цитує Вінісіуса видання AS.

Нагадаємо, "вершкові" на власному полі програли Реал Сосьєдаду з рахунком 3:4 і вилетіли з подальшого розіграшу турніру. Поступаючись по ходу матчу 3:0, підопічні Зідана спромоглись скоротити рахунок до мінімум, однак на більше у "галактікос" не вистачило часу.

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