Реал безславно вилетів з Кубка Іспанії, поступившись Реал Сосьєдаду в матчі з сімома голами

Реал Мадрид поступився Реал Сосьєдад в рамках 1/4 фіналу Кубка Іспанії. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Поєдинок Реал Мадрид – Реал Сосьєдад стартував о 20:00 за київським часом. Текстову онлайн-трансляцію провів "Футбол 24".

Складна кадрова ситуація не залишала Зінедіну Зідану багато простору для маневру, проте французький фахівець все ж вирішив дати відпочити Тібо Куртуа та Рафаелю Варану. Неоптимальний склад Мадрида дався взнаки вже на початку поєдинку. Гості більше володіли ініціативою та частіше наближалися до чужих воріт. Хоча перший по-справжньому небезпечний момент створили "вершкові". Бензема знайшов вільний простір у штрафному суперника, отримав передачу і пробив по воротах – лише кутовий.

Реал Сосьєдад натяк зрозумів і посилив свій тиск на господарів. "Біло-блакитні" лише трішки підняли командну швидкість, але цього виявилося достатньо, щоб змусити мадридців помилятися. Особливо важко стало Мілітао. Едер втрачав позицію, не помічав забігань своїх опонентів за спину. Саме так виник момент у Янузая. Аднан звільнився з-під опіки захисника, і той лише у підкаті зумів заблокувати постріл бельгійця метрів із семи. Проте взяти пасивну участь у пропущеному м'ячі бразильцю таки довелося. Ісак потужно пробив з-за меж штрафного, Ареоля зумів відбити перед собою, але сфера відскочила на ногу Едегору. Норвежець, не думаючи, запустив її поміж ніг Мілітао та французькому голкіперу. Отак курйозний гол гравця, права на якого належать Реалу, шокував публіку на Сантьяго Бернабеу.

Мадрид відреагував на такий розвиток подій миттєво. "Вершкові" завелися і міцно притиснули Сосьєдад до їхнього штрафного. Однак довести справу до завершального удару ніяк не вдавалося, а з потужними ударами з далекої відстані впевнено справлявся Реміро. Гості теж підлаштувалися до нових умов і почали більше діяти на контратаках. Найчастіше на ударній позиції опинявся Ісак, але м'яч після ударів молодого форварда летів вище воріт. У Реала більш помітним був Хамес, колумбієць загрожував чужим воротам зі штрафного та у даром з-за його меж. Проте до перерви рахунок більше не змінювався.

Початок другої половини повністю залишився за гостями. Нарешті взяв своє Ісак. Александр відзначився на 49-й хвилині, проте рефері скасував гол через офсайд. Проте форвард не знітився і згодом забив іще двічі. Спочатку виграв позицію у Марсело і розстріляв Ареоля, а згодом виграв у бразильця забіг та поцілив у ближню дев'ятку. Лівий захисник Реала, схоже, усвідомив свою провину і вирішив виправити свої помилки біля чужих воріт. Після його удару у ближній кут м'яч від рук Реміро залетів у сітку. Отак божевільна десятихвилинка зробила рахунок у матч 3:1 на користь Сосьєдада.

Ближче до середини другого тайму гра заспокоїлася, Реал взяв м'яч під контроль, але не міг підступитися до володінь Сосьєдада. Зате Ісак продовжив знущання з Марсело, цього разу швед, вкотре випередивши бразильця, точно прострілив у штрафний на Меріно, де той легко переграв голкіпера "вершкових". Здавалося, мадридці просто не розуміли, що робити на полі. А потім феєричні 3 хвилини видав Вінісіус. Спочатку Жуніор сам забив, але гол був скасований, а буквально у наступній атаці асистував Родріго. Рахунок став 2:4, а до заверення матчу лише 10 хвилин.

Повноцінного штурму підопічні Зінедіна Зідана так і не влаштували, але відквитати ще один м'яч зуміли. Вже у компенсований час після подачі кутового у штрафному Сосьєдада виникла метушня, захисники забули про Начо, який після подачі Бензема змусив Реміро капітулювати. І тут почалося найцікавіше. Нерви, затримки, червона для Горосабеля. Поєдинок затягнувся, а Рамос навіть мав шанс рятувати "вершкових", але не судилося. Мадрид припинив боротьбу за Кубок Іспанії.

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