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Винисиус после вылета Реала из Кубка Испании обратился к болельщикам

12:54 48 Читати українською
Винисиус после вылета Реала из Кубка Испании обратился к болельщикам
Жуниор Винисиус / Фото из открытых источников

Бразильский нападающий Реала Жуниор Винисиус после поражения в четвертьфинале Кубка Испании от Реал Сосьедада (3:4) призвал фанатов мадридской команды не опускать руки.

59’ Марсело
81’ Родриго Силва де Гоис
90+3’ Начо
 
Мартин Эдегор 22’
Александр Исак 54’
Александр Исак 56’
Микель Мерино 69’
Андони Горосабель 90+5’
22’ Мартин Эдегор
54’ Александр Исак
56’ Александр Исак
59’ Марсело
69’ Микель Мерино
81’ Родриго Силва де Гоис
90+3’ Начо
90+5’ Андони Горосабель

"Хотел бы попросить болельщиков продолжать (болеть – прим.) с таким же пылом до самого конца, потому что мы будем бороться до окончания сезона за победу в Ла Лиге и Лиге чемпионов.

Реал – Реал Сосьедад – 3:4 – видео голов и обзор матча

Что могу сказать по поводу четырех пропущенных мячей? Тяжело. Мы были непобедимы дома. Сегодня был как раз тот матч, который нельзя проиграть, но мы проиграли. Однако, главное в этом всем то, что мы продолжаем бороться до конца", – цитирует Винисиуса издание AS.

Напомним, "сливочные" на своем поле проиграли Реал Сосьедаду со счетом 3:4 и вылетели из дальнейшего розыгрыша турнира. Уступая по ходу матча 3:0, подопечные Зидана смогли сократить счет до минимума, однако на большее у "галактикос" не хватило времени.

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