Винисиус после вылета Реала из Кубка Испании обратился к болельщикам

Бразильский нападающий Реала Жуниор Винисиус после поражения в четвертьфинале Кубка Испании от Реал Сосьедада (3:4) призвал фанатов мадридской команды не опускать руки.

"Хотел бы попросить болельщиков продолжать (болеть – прим.) с таким же пылом до самого конца, потому что мы будем бороться до окончания сезона за победу в Ла Лиге и Лиге чемпионов.

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Что могу сказать по поводу четырех пропущенных мячей? Тяжело. Мы были непобедимы дома. Сегодня был как раз тот матч, который нельзя проиграть, но мы проиграли. Однако, главное в этом всем то, что мы продолжаем бороться до конца", – цитирует Винисиуса издание AS.

Напомним, "сливочные" на своем поле проиграли Реал Сосьедаду со счетом 3:4 и вылетели из дальнейшего розыгрыша турнира. Уступая по ходу матча 3:0, подопечные Зидана смогли сократить счет до минимума, однако на большее у "галактикос" не хватило времени.

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