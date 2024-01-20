"Те, що у Туреччині з командою U-19 Олексія Бєліка займаються Хусрав Тоіров і Данило Удод, нікого не дивує. А гравці з досвідом виступів у Лізі чемпіонів, такі як Дмитро Топалов, Іван Петряк та Олексій Кащук, зараз у Києві.

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І наскільки я знаю, Петряк і Топалов тренуються з командою U-17, а Кащук за індивідуальною програмою (важко сказати, чи він залишився через небажання продовжувати контракт, або ж відновлюється від пошкодження).

По Петряку зараз інформації немає. Зрозуміло, що Шахтар чекає пропозицій, я нічого не чув про конкретні варіанти.

Топалов – це гравець, яким дуже предметно цікавилася Олександрія, але він цей варіант відкинув. Зараз головний претендент на нього – це Колос. Пропонується оренда і я чув про суму за цю угоду у 200 тисяч.

Щодо Кащука... Тут цікавіша ситуація. Серед претендентів – Фамалікан, Хайдук, ПАОК і Базель. Але найкращим варіантом виглядають саме португальці", – розповів Михайло Співаковський у програмі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, контракт Петряка з Шахтарем чинний до 30 червня 2026 року, а Топалова – до 31 грудня 2025-го (обох гравців Transfermarkt оцінює у 800 тисяч євро). Кащук стане вільним агентом вже влітку і вартує 2,5 млн євро.

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