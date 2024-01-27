Шахтар випереджає Динамо у 2,5 раза, Полісся та Оболонь набирають популярність – рейтинг приросту підписників клубів УПЛ
Український футбол попри війну продовжує викликати неабияке зацікавлення у вболівальників. Видання SMR порахувало кількість фанатів, які стежать за своїми улюбленими клубами у соцмережах.
Лідерами у рейтингу і надалі залишається донецький Шахтар – за донеччанами станом на 31 грудня 2023 року стежило 2,599 мільйона підписників, повідомляє SMR.
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Далі йде Динамо з цифрою в 1,075 млн, а замикає трійку Кривбас – 247 тисяч. Останню сходинку у переліку посідає новачок УПЛ Оболонь (21,8 тисяч).
До слова, основні показники за минулий рік істотно змінились. Зокрема, у період з липня 2023-го по грудень 2023-го Полісся сильно виросло і у кількості підписників, і у відсотковому відношенні, що є важливим параметром. Найбільше за кількістю приросту виріс Шахтар, однак через вже наявну аудиторію у відсотках це не так помітно.
Рух завдяки створенню Ruh Media Team (але не тільки) зробив кількісний стрибок у Тік Ток та Instagram. Ворскла та Оболонь у топі по відсотках – київській команді допоміг вихід в УПЛ, а Ворскла за 2023 рік стрибнула у Тік Ток з 800 до 5,5 тисяч (з 800). Вже традиційно величезні проблеми з медіа та СММ у Динамо, особливо в порівнянні з Шахтарем, адже, наприклад лише в одного Беніто в Instagram 543 тисячі підписників.
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