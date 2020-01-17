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"Він помилився, але отримав унікальну можливість": чому Лунін пропустив курйозний гол і чи поверне його Реал

17 січня 17:00 9923 Читать на русском
"Він помилився, але отримав унікальну можливість": чому Лунін пропустив курйозний гол і чи поверне його Реал
Лунін шокував власних партнерів
Володимир Лесько Володимир Лесько

Андрій Лунін провалив дебютний поєдинок за Ов'єдо, припустившись курйозної помилки. "Футбол 24" попросив авторитетних іспанських журналістів оцінити гру нашого воротаря.

Начо Аспаррен, La Nueva España (Ов'єдо):

Це не позначиться на його майбутньому в Ов'єдо. Лунін має гарантоване місце в стартовому складі. Його трансфер – це особисте прохання тренера Хав'єра Росади. Саме тому він був основним у першому ж матчі, хоча тренувався з командою лише один день.

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У нього не було часу на адаптацію, звідси – другий пропущений м'яч, який виник через непорозуміння з Аррібасом. Вважаю, що вони несуть однакову відповідальність за цей провал. Однак, я переконаний, що через декілька турів їхня взаємодія перебуватиме на кращому рівні, і ми більше не побачимо схожих фейлів.

Команду підкосило несправедливе пенальті. Арбітр помилився, але найбільше обурює те, що VAR його не виправив. В Ов'єдо дуже незадоволені останнім суддівством.

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Чи володіє Лунін належною майстерністю, щоб повернутись в Реал? Він повинен довести це у найближчі місяці. Зараз склались чудові умови. Його попередній досвід не був хорошим, тому важко сказати, як він покаже себе в іспанській лізі. Ов'єдо – це унікальна можливість продемонструвати, чи ти заслуговуєш на Мадрид.

Хосе Луїс Рохі Прієто, Cadena SER (Мадрид):

Я вважаю, що той курйозний гол – помилка Луніна. Втім, він зможе прогресувати у команді, яка переважно захищається. Йому доведеться багато працювати у кожному матчі. Від нього вимагатимуть щораз більше.

Звісно, Лунін потрапив не у найкращу команду, але тут йому гарантували місце в основі. Двоє інших воротарів Ов'єдо – кепського рівня.

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Реал схвалив його трансфер в Ов'єдо, отримавши гарантії стабільної ігрової практики. Лунін має багато часу, щоб проявити себе.

Ми трохи розчаровані іспанською кар'єрою Андрія, бо майже не бачили його в грі.

Тренерський штаб Вальядоліда завжди хвалив Луніна у наших особистих розмовах. Про нього дуже гарно відгукувались, усі були задоволені його роботою.

Дублер Куртуа в наступному сезоні? Лунін володіє необхідними навичками, щоб виступати за Мадрид.

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