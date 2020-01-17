"Він помилився, але отримав унікальну можливість": чому Лунін пропустив курйозний гол і чи поверне його Реал

Андрій Лунін провалив дебютний поєдинок за Ов'єдо, припустившись курйозної помилки. "Футбол 24" попросив авторитетних іспанських журналістів оцінити гру нашого воротаря.

Начо Аспаррен, La Nueva España (Ов'єдо):

Це не позначиться на його майбутньому в Ов'єдо. Лунін має гарантоване місце в стартовому складі. Його трансфер – це особисте прохання тренера Хав'єра Росади. Саме тому він був основним у першому ж матчі, хоча тренувався з командою лише один день.

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У нього не було часу на адаптацію, звідси – другий пропущений м'яч, який виник через непорозуміння з Аррібасом. Вважаю, що вони несуть однакову відповідальність за цей провал. Однак, я переконаний, що через декілька турів їхня взаємодія перебуватиме на кращому рівні, і ми більше не побачимо схожих фейлів.

Команду підкосило несправедливе пенальті. Арбітр помилився, але найбільше обурює те, що VAR його не виправив. В Ов'єдо дуже незадоволені останнім суддівством.

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Чи володіє Лунін належною майстерністю, щоб повернутись в Реал? Він повинен довести це у найближчі місяці. Зараз склались чудові умови. Його попередній досвід не був хорошим, тому важко сказати, як він покаже себе в іспанській лізі. Ов'єдо – це унікальна можливість продемонструвати, чи ти заслуговуєш на Мадрид.

Хосе Луїс Рохі Прієто, Cadena SER (Мадрид):

Я вважаю, що той курйозний гол – помилка Луніна. Втім, він зможе прогресувати у команді, яка переважно захищається. Йому доведеться багато працювати у кожному матчі. Від нього вимагатимуть щораз більше.

Звісно, Лунін потрапив не у найкращу команду, але тут йому гарантували місце в основі. Двоє інших воротарів Ов'єдо – кепського рівня.

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Реал схвалив його трансфер в Ов'єдо, отримавши гарантії стабільної ігрової практики. Лунін має багато часу, щоб проявити себе.

Ми трохи розчаровані іспанською кар'єрою Андрія, бо майже не бачили його в грі.

Тренерський штаб Вальядоліда завжди хвалив Луніна у наших особистих розмовах. Про нього дуже гарно відгукувались, усі були задоволені його роботою.

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