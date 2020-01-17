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"Я розмовляю з ним, а він лише сміється", – співучасник фейлу Луніна знайшов виправдання для українця і знищив суддю

11:31 4234 Читать на русском
"Я розмовляю з ним, а він лише сміється", – співучасник фейлу Луніна знайшов виправдання для українця і знищив суддю
Алехандро Аррібас / Сайт Ов'єдо

Захисник Ов'єдо Алехандро Аррібас став одним з головних антигероїв матчу 23 туру Сегунди проти Альмерії (0:2).

"Гравець Альмерії сказав мені, що сам втратив рівновагу. Я підняв ногу, однак не чіпав його. Я цього не розумію. Гра була під контролем, а рефері вбив її. Команда виконала хорошу роботу, втім, втрутилися зовнішні фактори.

Груба помилка Луніна у відеоогляді матчу Альмерія – Ов'єдо – 2:0

Другий гол став наслідком нерішучості, однак долю зустрічі вирішив перший. Повтори говорять самі за себе. Команда не заслуговувала поразки, але ми нічого не можемо зробити, ситуація вислизнула з наших рук.

Я розумію, що арбітри можуть помилятися з гравцями, які намагаються їх обдурити. Але сьогодні... Я розмовляю з ним, а він лише сміється... Це засмучує. Здається, нікого не хвилює, що ми боремося за життя", – цитує Аррібаса La Vozde Asturias.

Нагадаємо, 30-річний оборонець був причетний до обох голів Альмерії. Спочатку він порушив правила у власному штрафному майданчику, а потім не порозумівся з Андрієм Луніним, дозволивши форварду суперників вийти на порожні ворота.

Лунін припустився епічного фейлу в дебютному матчі за Ов'єдо – команда українця поступилась одному з лідерів Сегунди

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Теги
Українці за кордоном Андрій Лунін Андрій Лунін Ов'єдо Ов'єдо Іспанія Арбітри Сегунда Алехандро Аррібас Алехандро Аррібас
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